Zlatan Ibrahimovic, Hammarby'den hisse satın aldı

İsveç ekibi Hammarby, Zlatan Ibrahimovic’in hisse satın alarak kulübe ortak olduğunu açıkladı.

İsveç Allsvenskan ekiplerinden Hammarby, dünyaca ünlü İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic'in hisse alarak kulübe ortak olduğunu açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinde değerlendirmelerde bulunan Hammarby Başkanı Richard von Yxkull yapılan anlaşmadan dolayı son derece heyecanlı oldukların söylerken anlaşmanın detaylarına dair bilgi vermekten kaçındı. Yxkull, önümüzdeki senelerde Avrupa'da oynayacaklarını hatırlatırken Ibrahimovic'in tutkusu ve kazanma mentalitesinin önemli katkılar sağlayacağını belirtiti.

Hammarby'nin son yıllarda başardıklarından etkilendiğini ifade eden Ibrahimovic ise İsveç ekibinin tutkulu taraftarlarıyla fantastik bir kulüp olduğunu ve anlaşmadan dolayı heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Kariyeri boyunca birçok Avrupa devinin başarısı için ter döken ve son olarak LA Galaxy forması giyen 38 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, "Geldim, gördüm, fethettim." açıklamasıyla ekibinden ayrıldığını açıklamıştı.