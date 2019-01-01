Zlatan Ibrahimovic: Gol atmak kolay, Zlatan gibi olmanız lazım

MLS'te yeni bir rekora ulaşan Zlatan Ibrahimovic, Sporting Kansas City maçının ardından açıklamalarda bulundu.

LA Galaxy forması giyen İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic, 7-2 kazandıkları Sporting Kansas City maçında hat-trick yaparak yeni bir rekora imza attı.

Zlatan, gol sayısını 26'ya çıkararak 'te tek sezonda en çok gol atan Carlos Ruiz'i geride bıraktı.

ve 'ın eski futbolcusu Ibrahimovic, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamalarla yine gündem yarattı:

Haberin devamı aşağıda

"Gol atmak kolay, Zlatan gibi olmanız lazım. Takıma en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum ve bunu da gollerle yapıyorum. Gol attım ve devam etmek zorundayım. Takımıma gol atarak yardım etmeli ve herkesin işini kolaylaştırmalıyım."

"Buradan geçirdiğim yılları düşünüyorum da... İyi, harika; hatta muhteşem şeyler yaptım. Şaka yapmıyorum, bence MLS'in gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu benim."

Bireysel açıklamalarının ardından maç ile ilgili yorumunu da yapan 37 yaşındaki golcü, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Güzel bir maçtı, iyi bir sonuç aldık. Skor farklı olabilir ama ilk yarı eşittik. İyi bir futbol oynayan iyi bir takıma karşı oynadık. İkinci yarı daha güçlüydük ve pozisyona girdiğimiz zaman gol attık; aramızdaki fark buydu."