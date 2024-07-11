AC Milan'ın özel danışmanı olan Zlatan Ibrahimovic'e, Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'den kötü haber geldi.

EURO 2024'teki performansıyla adeta parmak ısırtan Arda Güler, Avrupa basınında kendisine geniş yer bulmaya devam ediyor.

Son olarak İspanyol basınından Defensa Central'de yer alan habere göre AC Milan, Arda Güler'i renklerine bağlamak için bir kez daha harekete geçti.

Brahim Diaz planı

AC Milan, daha önce Real Madrid'den Brahim Diaz'ı kiralık olarak kadrosuna katmış ve oyuncunun gelişmesinde katkı sağlamıştı. İtalyan devi, aynı planı Arda'da da uygulamak istedi.

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Ancak söz konusu haberde, AC Milan'ın Real Madrid'den bir kez daha ret yediği aktarıldı. Los Blancos'un, 19 yaşındaki yıldız futbolcuyu önümüzdeki sezon kadrosunda tutmak istediği bildirildi.

Zlatan Ibrahimovic aktif rolde

AC Milan'ın özel danışmanı olan Zlatan Ibrahimovic, İtalyan devinin transfer çalışmalarını yürüten isim.

İsveçli efsanenin, tüm transferlerde olduğu gibi Arda Güler transferinde de etkin rol oynama ihtimali yüksek. Ancak Arda konusunda şu ana kadar Zlatan da başarılı olamadı.