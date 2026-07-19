Zlatan Ibrahimovic bundan emin: “O ülke Dünya Kupası finalini domine edecek!”

Zlatan Ibrahimovic, FOX Sports’a verdiği demeçte, Dünya Kupası finalinin çok heyecanlı geçeceğini beklemediğini söyledi. Eski üst düzey futbolcu ve şu anda yorumcu olan Ibrahimovic, İspanya’nın Arjantin karşısında maçı domine edeceğini garanti ediyor.

Ibrahimovic bu öngörüsünü özellikle İspanya’nın Fransa ile oynadığı önceki maça dayandırıyor, ancak Luis de la Fuente’nin takımının turnuva boyunca etkileyici bir performans sergilediğini düşünüyor. Buna karşılık Arjantin, turnuva boyunca birçok kez ciddi zorluklar yaşadı.

“İspanya, Fransa’yı çok iyi kontrol altına almıştı,” diyor Ibrahimovic. “Bu nedenle Arjantin’i de kontrol altında tutabileceklerini düşünüyorum.”

“Topa hakim bir futbol oynayacaklar. Arjantin bir kontra atak takımı değil. İspanya’nın oyun planına sadık kalacağını ve maçı domine edeceğini düşünüyorum,” diye ekleyen Ibrahimovic’e Michael Owen ve John Terry de katılıyor.

“Arjantin, yarı finale kadar oldukça şanslı bir yol izledi,” diyor Owen. “Yeşil Burun Adaları karşısında zorlandılar, Mısır karşısında zorlandılar ve İngiltere’ye karşı son dakikada gol attılar. Bence etkileyici bir oyun sergilemediler.”

“Oysa İspanya tam tersi,” diye devam ediyor Owen. “Fransa’ya karşı oynadıkları maç tam anlamıyla klas bir maçtı; müthiş bir rakibe karşı mükemmel bir performans sergilendi. Bence İspanya, Arjantin’den çok daha iyi ve hak ettikleri şekilde Dünya Kupası’nı kazanacaklarını düşünüyorum.”

“Arjantinliler birbirleriyle o kadar iyi uyum içindeydiler ki, gerçekten de azimliler,” diyor Terry, Arjantinliler hakkında olumlu yorumda bulunarak. “Ama yine de İspanya’nın kıl payı kazanacağını düşünüyorum.”