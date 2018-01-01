Canlı Skorlar
Transfer

Zlatan Ibrahimovic bir yıl daha LA Galaxy'de

Son güncelleme
Yorum()
Getty Images
Son dönemlerde kariyeriyle ilgili vereceği karar merakla beklenen Zlatan Ibrahimovic, LA Galaxy'de kaldı.

MLS ekibi Los Angeles Galaxy'de İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic'in sözleşmesi bir yıl uzatıldı.

Los Angeles Galaxy Kulübü, Ibrahimovic'in sözleşmesinin yenilendiğini ve 37 yaşındaki futbolcunun 2019 sezonunda da takımda forma giyeceğini duyurdu.

Kariyeri boyunca Malmö, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, Paris Saint-Germain ve Manchester United'da görev yapan Ibrahimovic, bu yıl Los Angeles Galaxy'ye transfer olmuştu.

Editörün Seçtikleri

Ibrahimovic, Los Angeles Galaxy'de çıktığı 27 maçta 22 gol ve 7 asist üretti.

Sonraki haber:
Ryan Babel'den ilginç doğum günü paylaşımı!
Sonraki haber:
TV'de bugün futbol ekranı
Sonraki haber:
Beşiktaş savunmaya Medhi Benatia'yı getiriyor
Sonraki haber:
Galatasaray'dan Ozan Kabak'a yeni sözleşme!
Sonraki haber:
Trabzonspor'da kaleci Esteban kenti terk etti
Kapat