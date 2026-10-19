Zirve öncesi ilk sınav: Barcelona "sis ablukasını" yararak Paris'e uçuyor

Yoğun sis, Barcelona kafilesinin Fransa'nın başkenti Paris'e seyahatinin gecikmesine neden oldu. Salı akşamı Şampiyonlar Ligi kapsamında Paris Saint-Germain ile yapılacak maça hazırlanan ekibin uçağı, El Prat Havaalanı'ndaki görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle Pazartesi sabahı belirlenen saatte havalanamadı.

Katalan takımının uçağının sabah saat 10.30'da kalkması planlanıyordu; ancak havaalanı pistini kaplayan yoğun sis, belirlenen saatte ayrılmasına engel oldu. Bu durum kafileyi kalkış izni alınana kadar beklemek zorunda bıraktı.

Uçuş bir saatten fazla gecikti ve uçağın sabah saat 11.50'de havalanmasına izin verildi. Uçağın, yerel saatle öğleden sonra iki civarında Paris çevresine ulaşması bekleniyordu.

Bu gecikme, Barcelona'nın Paris Saint-Germain karşısında oynanacak beklenen maça yönelik hazırlık programına da gölge düşürdü; zira Fransa'ya varışın ardından planlanan düzenlemeleri uygulamak için takımın elindeki süreyi daralttı, her ne kadar gecikme birkaç saati aşmasa da.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde Parisli ekip karşısında zorlu bir mücadeleye hazırlanıyor. Her iki takımın da kıtasal turnuvada olumlu bir sonuç elde etmeyi hedeflediği karşılaşma büyük ilgi görüyor.