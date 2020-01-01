Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final programı belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamayla Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final programı belli oldu.
Trabzonspor, Fenerbahçe, Antalyaspor ve Alanyaspor'un yer aldığı Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk yarı final mücadeleleri 3-4 Mart, rövanş mücadeleleri ise 21-22 Nisan tarihlerinde oynanacak.
İşte yarı final programı:
3 Mart Salı:
20:30 Trabzonspor - Fenerbahçe
4 Mart Çarşamba:
20:30 Antalyaspor - Alanyaspor
Rövanş karşılaşmaları:
21 Nisan Salı:
20:30 Fenerbahçe - Trabzonspor
22 Nisan Çarşamba:
20:30 Alanyaspor - Antalyaspor