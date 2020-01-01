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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final programı belli oldu

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamayla Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final programı belli oldu.

Trabzonspor, Fenerbahçe, Antalyaspor ve Alanyaspor'un yer aldığı Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk yarı final mücadeleleri 3-4 Mart, rövanş mücadeleleri ise 21-22 Nisan tarihlerinde oynanacak.

İşte yarı final programı:

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    3 Mart Salı:

    20:30 Trabzonspor - Fenerbahçe

    4 Mart Çarşamba:

    20:30 Antalyaspor - Alanyaspor

    Rövanş karşılaşmaları:

    21 Nisan Salı:

    20:30 Fenerbahçe - Trabzonspor

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    22 Nisan Çarşamba:

    20:30 Alanyaspor - Antalyaspor

    ZTK yarı final

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