Zıpladım ve gerisini şansa bıraktım: Cubarsi, Dünya Kupası finalindeki o kritik anın perde arkasını anlattı

Barcelona ve İspanya Milli Takımı savunmacısı Pau Cubarsi, futbol kariyerindeki bazı duygusal anları gözler önüne serdi. Futbolla olan yolculuğunun başından beri unutamadığı anılardan bahseden Cubarsi, kişisel ve ailevi yaşamından kesitlere ve hem saha içinde hem de saha dışında karakterinin oluşmasında önemli rol oynayan kişilere de değindi.

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Pau Cubarsi, genç yaşına rağmen İspanya Milli Takımı ve Barcelona savunmasının temel direklerinden biri haline geldikten sonra kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşıyor. Güçlü kişiliği ve teknik yetenekleri sayesinde teknik direktör Hansi Flick'in güvenini kazandı. Ancak bu erken gelen başarının arkasında çalışma, fedakârlık ve unutulmaz anlara dair hikâyeler yatıyor. Genç defans oyuncusu, "The Athletic" gazetesine verdiği röportajda bunların bazılarını anlattı.

Barcelona'nın savunmacısı, 2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin karşısında İspanya kalesini kesin bir golden kurtardığı anı, uluslararası kariyerinin en önemli anlarından biri olarak hatırladı. Uzatma devrelerinin uzatma anlarında Marcos Senesi'nin önünden topu uzaklaştırmak için yaptığı müdahaleyle, New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda ülkesinin 1-0'lık üstünlüğünü korudu ve İspanya'nın dünya şampiyonluğuna uzanmasına katkıda bulundu.

Cubarsi, kritik müdahalesinden önceki anları, "Cadena SER" radyosunun internet sitesinin aktardığına göre şöyle anlattı: "Top kaleye girmedi ve rahat bir nefes aldım. İlk aklıma gelen şey şuydu: Tamam, geriye tek bir atak kaldı, dünya şampiyonu olmadan önce onu savunmam gerekiyor." Lionel Messi'nin topla ceza sahası sınırında hareket ettiğini ve Senesi'nin İspanya savunmasının arkasına doğru koştuğunu hatırladığını, ardından kendisiyle Mikel Merino arasında tehlikeli bir boşluk fark ettiğini açıkladı.

Genç savunmacı, atağı durdurmak için hızlı hareket etmesi gerektiğini anladığını belirterek şöyle konuştu: "Tüm gücümle ona doğru atlamam ve gerisini şansa bırakmam gerektiğini biliyordum." Ardından topu uzaklaştırmayı başardı ve bitkin bir halde sahaya yığıldı. Topun ağlara gitmediğinden emin olana kadar başını çimene koyup arkasına bakmadığını, ardından ülkesini kurtardığı müdahalenin büyüklüğünü idrak ettiğini anlattı.

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Bitiş düdüğünün ardından Cubarsi, Dünya Kupası şampiyonluğunu kutlarken takım arkadaşlarıyla olağanüstü anlar yaşadı. Ardından turnuvanın en iyi genç oyuncusu seçildiğinin kendisine bildirilmesiyle başka bir sürprizle karşılaştı. Bu konuda şunları söyledi: "Hayrete düştüm. Bir şansım olduğunu biliyordum çünkü çok az genç oyuncu Dünya Kupası finaline ulaşıyor, ama tek hedefim elimden gelenin en iyisini sunmak ve İspanya'nın şampiyonluğa ulaşmasına yardımcı olmaktı."

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Saha içindeki başarıların ötesinde Cubarsi, bu aşamaya gelmesinde ailesinin oynadığı büyük rolden söz etti. Yıllar süren fedakârlıkların ardından anne babasının hayatını iyileştirebildiği için gurur duyduğunu dile getirerek şunları söyledi: "Babam artık aile şirketinde çalışmıyor, bu yüzden şimdi benimle maçlara gelebiliyor ve hayatın tadını çıkarabiliyor. Oğulları olarak emekliliklerine katkıda bulunmak beni gururla dolduruyor. Bu hayatın tadını birlikte çıkarabiliyoruz, çünkü şu anki konumuma ulaştıysam, bu onların fedakârlıkları sayesinde oldu." Aile şirketi ise amcası ve kuzeninin yönetimi altında varlığını sürdürüyor.

İspanyol savunmacı ayrıca futbol dışındaki ilgi alanlarından bir kesit de paylaştı. Arabaları sevdiğini ve yeni modelleri takip ettiğini itiraf eden Cubarsi, ancak anne babasının genç yaşı nedeniyle şu an için lüks bir arabaya sahip olmasını teşvik etmediğini belirtti ve gülerek şunları söyledi: "Arabaları seviyorum ve ara sıra yeni modellere göz atıyorum, ama anne babam daha on dokuz yaşımdayken lüks bir araba kullanmam fikrine sıcak bakmıyor. Bana biraz beklememi, olgunlaşıp daha fazla deneyim kazanmamı söylediler."

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Cubarsi, konuşmasının sonunda kendisine ilham kaynağı olarak gördüğü iki savunmacıyı, Barcelona'nın efsaneleri Carles Puyol ve Gerard Pique'yi açıkladı. İkisinin oyun tarzları arasındaki farkı takdir ettiğini belirterek şunları söyledi: "Her iki stili de beğeniyorum; inatçı savunmacıyı ve teknik olarak yetenekli savunmacıyı. Pique'nin oyun kurmada daha önemli bir rolü vardı, ama Puyol zihniyet ve kişilik açısından merkezî bir figürdü." Bu sözleriyle kariyerinde savunma gücüyle teknik yetenekleri birleştirme isteğine işaret etti.