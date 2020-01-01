Zinedine Zidane'ın Barcelona karnesi

1 Mart Pazar günü oynanacak El Clasico öncesi Fransız teknik adam Katalan ekip karşısındaki performansını inceledik.

İspanya 'da şampiyonluk mücadelesi veren ile , 1 Mart Pazar günü TSİ 23:00'te Santiago Bernabeu'da karşı karşıya gelecek.

El Clasico'da haftaya rakibinin 2 puan gerisinde ikinci sırada giren Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane'ın maçta uygulayacağı planın büyük bir önemi olacak.

Peki Zinedine Zidane'ın kariyeri boyunca Barcelona maçlarında nasıl sonuçlar aldı?

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Zinedine Zidane'ın Barcelona karnesi

Fransız teknik adam Real Madrid'in başında 6'sı La Liga, 2'si İspanya Süper Kupa ve 1'i Uluslararası Şampiyonlar Kupası olmak üzere 9 kez Barcelona'nın karşısına çıktı.

Zidane'ın ekibi bu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.