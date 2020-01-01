Zinedine Zidane'ın Barcelona karnesi
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İspanya La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid ile Barcelona, 1 Mart Pazar günü TSİ 23:00'te Santiago Bernabeu'da karşı karşıya gelecek.
El Clasico'da haftaya rakibinin 2 puan gerisinde ikinci sırada giren Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane'ın maçta uygulayacağı planın büyük bir önemi olacak.
Peki Zinedine Zidane'ın kariyeri boyunca Barcelona maçlarında nasıl sonuçlar aldı?
Zinedine Zidane'ın Barcelona karnesi
Fransız teknik adam Real Madrid'in başında 6'sı La Liga, 2'si İspanya Süper Kupa ve 1'i Uluslararası Şampiyonlar Kupası olmak üzere 9 kez Barcelona'nın karşısına çıktı.
Zidane'ın ekibi bu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.