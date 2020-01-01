Zinedine Zidane'dan istifa açıklaması

Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkamama tehlikesiyle karşı karşıya kalan Real Madrid'de Fransız teknik adamın üzerindeki baskı artıyor...

Teknik Direktörü Zinedine Zidane, karşısında aldıkları 2-0'lık yenilginin ardından yaptığı açıklamalarda istifa etmeyeceğini söyledi.

Kiev'deki maç sonrası UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda beşinci maçlar sonunda 7 puanda kalan Real Madrid'in gruptan çıkamama tehlikesi bulunuyor.

Zidane, maçın ardından yaptığı açıklamalarda şöyle konuştu: "İstifa etmeyeceğim, böyle bir şey düşünmüyorum. Sıkıntılı zamanlar geçiriyoruz, istediğimiz sonuçları alamıyoruz ama yola devam etmek zorundayız. Oyuncularıma da, kendime de inanıyorum, yeterli gücümüz var. Bugün kazanmayı hak etmiştik ama olmadı. Çalışmaya devam etmekten ve kötü gidişatı tersine döndürmekten başka çaremiz yok."

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'da da üç haftadır galibiyete hasret olan Real Madrid, 17 puanla lider 'ın 7 puan gerisinde 4. sırada bulunuyor.