Zinedine Zidane ve adidas, sınırlı sayıda üretilen Predator kramponlarını tanıttı

Zinedine Zidane ve adidas, adidas ile Üç Çizgili'yi giyen gelmiş geçmiş en ikonik oyunculardan biri arasındaki 30 yıllık ortaklığı kutlamak için hazırlanan özel üretim Predator futbol kramponunu piyasaya sürdü.

Az sayıda oyuncu bir krampon serisiyle, Zidane'ın Predator ile kurduğu kadar güçlü bir bağ paylaşır. Zizou, 1998 FIFA Dünya Kupası'nı Fransa'da kaldırmasından 2006 turnuvasında ikonik altın kramponlarını giymesine kadar, üç on yıl boyunca bu seriye damga vurdu.

adidas

Sahanın ötesinde ise etkisi, efsanevi reklam kampanyalarına ve Y-3 aracılığıyla küresel modaya yayıldı. Şimdi adidas, elit düzeyde modern performansı Fransız yıldızın zengin mirasıyla buluşturan son derece kişisel bir ayakkabıyla, üç on yıllık eşsiz zarafeti, vizyonu ve kontrolü onurlandırıyor.

Onun zahmetsiz oyun tarzını yansıtan şık beyaz ve metalik altın renk düzeniyle sunulan tasarımda, Fransa ile yaşadığı uluslararası zaferlere gönderme olarak dış yanda mavi, beyaz ve kırmızı detaylar yer alıyor. Kramponun ikonik katlanabilir dili, 2002 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid adına attığı ölümsüz voleye gönderme yapan Zidane'a özel altın logosunu taşıyor.

adidas

Alt kısımda ise kişiselleştirilmiş elastik bantlar iki ayrı hikâye anlatıyor: sağ krampon, profesyonel kariyerini şekillendiren şehirleri, yani Cannes, Bordeaux, Turin ve Madrid'i öne çıkarırken; sol krampon hikâyeyi köklerine taşıyor ve La Castellane, Saint Henri ile Septèmes'i onurlandırıyor.

Tasarımı tamamlayan unsurlar arasında, adidas logosu ile "ZZ" yazısı arasında geçiş yapan lentiküler Üç Çizgi'nin yanı sıra, üç on yıllık dönüm noktasını anan özel "ZZ30" işareti de yer alıyor.

adidas

Tanıtım hakkında konuşan Zidane, Predator'un kariyerinin belirleyici anlarında giydiği krampon olması nedeniyle kendi hikâyesinde özel bir yere sahip olduğunu, bu sayede yolculuğunu şekillendiren yerlere ve insanlara dönüp bakabildiğini ve bu mirası yeni bir oyuncu nesliyle paylaşabildiğini söyledi.

Zidane şöyle dedi: "Futbol bana unutulmaz çok fazla anı verdi ve adidas en başından beri bu yolculuğun bir parçası oldu. Predator'un bu hikâyede özel bir yeri var.

adidas

"Bu, kariyerimin en önemli anlarından bazılarında giydiğim krampondu ve oyunu oynama biçimimle özdeşleşen bir parçaydı. Bu krampona baktığımda, yolculuğumu şekillendiren anları, yerleri ve insanları görüyorum. Birlikte geçirdiğimiz 30 yılı kutlamak ve bu hikâyeyi yeni bir oyuncu nesliyle paylaşmak için özel bir yol."

Satın alın: adidas x Zinedine Zidane sınırlı sayıda üretilen Predator kramponları

adidas Zinedine Zidane sınırlı sayıda üretilen Predator kramponları, seçili perakendecilerden ve 8 Eylül saat 09.00'dan itibaren çevrimiçi olarak adidas'ta satın alınabilir.



