Zinedine Zidane: Varane satılık değil

Real Madrid’in teknik direktörü Zinedine Zidane, Varane’ı satmayacaklarını açıkladı.

’ın istediği konuşulan Raphael Varane için ’den açıklama geldi.

Teknik direktör Zinedine Zidane, maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında, “Varane, takımımızın önemli bir parçası. Onu buraya getirebildiğimiz için şanslıyız” dedi.

Varane’ın çok başarılı olduğunu söyleyen Zidane, “Harika bir kariyere sahip. Büyük başarılar kazandı. Burada teknik direktör ben olduğum sürece başka bir takıma gidemez. Bu açık ve net. Ancak yine de söylentileri durduramıyoruz. Sadece Varene için değil birçok oyuncumuz için böyle iddialar yazılıp çiziliyor” ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Takımın değişmez isimlerinden olan Fransız stoper bu sezon şimdiye dek 10 maçta görev yaptı.