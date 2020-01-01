Zinedine Zidane: Varane satılık değil
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Manchester United’ın istediği konuşulan Raphael Varane için Real Madrid’den açıklama geldi.
Teknik direktör Zinedine Zidane, Villarreal maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında, “Varane, takımımızın önemli bir parçası. Onu buraya getirebildiğimiz için şanslıyız” dedi.
Varane’ın çok başarılı olduğunu söyleyen Zidane, “Harika bir kariyere sahip. Büyük başarılar kazandı. Burada teknik direktör ben olduğum sürece başka bir takıma gidemez. Bu açık ve net. Ancak yine de söylentileri durduramıyoruz. Sadece Varene için değil birçok oyuncumuz için böyle iddialar yazılıp çiziliyor” ifadelerini kullandı.
Takımın değişmez isimlerinden olan Fransız stoper bu sezon şimdiye dek 10 maçta görev yaptı.