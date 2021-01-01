Zinedine Zidane, Sergio Ramos'un geleceği hakkında konuştu

Sergio Ramos geleceğiyle ilgili dedikodular devam ederken kendisini Santiago Bernabeu'da tutacak yeni bir sözleşmeye henüz imza atmadı.

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, kaptan Sergio Ramos'un geleceği konusunda temkinli davranıyor.

16 yıllık Madrid kariyeri boyunca Bernabeu'nun ikonik oyuncularından biri haline gelen Ramos'un sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Madrid yönetimi 34 yaşındaki oyuncunun şartlarını kabul etmekte zorlanıyor ve Avrupa'nın büyük kulüplerinden bazılarıyla bağlantı halinde olan Ramos'un yaz aylarında bonservissiz olarak takımdan ayrılması olası görülüyor.

Zinedine Zidane ne dedi?

La Liga'da Real Sociedad ile karşılaşacakları maç öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zinedine Zidane şu şekilde konuştu:

"Bana hep Sergio Ramos'u soruyorsunuz. O etkileyici bir isim. Formda kalmasını isterim ama bunun dışında bir şey yok. Ligde bir maçımız var buna odaklanmalıyız."

Sergio Ramos ne zaman sakatlandı?

9 Ocak'ta Osasuna'ya karşı berabere kaldıkları maçın ardından Sergio Ramos görev alamadı.

Bu ayın başında diz sakatlığı sebebiyle ameliyat olan Ramos, Mart sonu veya Nisan başına kadar takımdan ayrı kalabilir.

Sergio Ramos ile hangi kulüpler ilgileniyor?

Sergio Ramos ile yaz transfer dönemi için Manchester United ve Paris Saint-Germain yakından ilgileniyor.

Ramos'un Real Madrid'den eski takım arkadaşı David Beckham ile Old Trafford'a olası transferi hakkında görüştüğü ve PSG Menajeri Mauricio Pochettino'nun da İspanyol yıldıza ilgisi olduğu biliniyor.

Arjantinli teknik adam Ocak ayında, "Önümüzdeki aylarda göreceğiz. Ramos burada kazanmaya takıntılı harika bir kulüp bulabilir. PSG dünyanın en büyük kulüplerinden biri." şeklinde konuşmuştu.

Sergio Ramos, Real Madrid'den neden ayrılabilir?

Sergio Ramos, basına herhangi bir sorunu olduğunu söylemese de kulübün politikasının deneyimli oyunculara bir yıllık anlaşma teklif etmek olduğu biliniyor. İspanyol stoperin ise iki yıllık bir sözleşme istediği iddia ediliyor.

Bazı kaynaklar bu sorunun çözüldüğünü öne sürse de yaz ayralarında bütçe kesintisi yapması gereken Madrid'in deneyimli stoperle anlaşması zora girebilir.