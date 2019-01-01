Zinedine Zidane: Riskleri düşünsem burada olmazdım

Real Madrid'e geri dönen Zinedine Zidane, kendisi adına düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Real Madrid, yaşadığı çalkantılı sezondaki üçüncü hocası olarak kulüp efsanesi Zinedine Zidane ile tekrar anlaştı. Fransız teknik direktör, üst üste 3. kez Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaştıktan sonra istifa ederek futbol dünyasını şaşırtmıştı.

Tarihte kimsenin yapamadığını yaparak 3 yıl üst üste Kupa 1'de mutlu sona ulaşan Zidane, istifasının üzerinden 1 yıl geçmeden görevine geri dönecek.

Fransız teknik direktör, adına düzenlenen imza töreninde geri dönüşünü değerlendirdi.

Tekrar Real Madrid'in başına geçtiği için yaşadığı sevinci anlatan Zidane, "Evime döndüğüm için çok mutluyum. Bugün özel bir gün." ifadelerini kullandı.

Herkesi şoke eden istifa sürecini anlatan Fransız efsane, "Ayrılığım benim için ve oyuncular için gerekliydi. İsteyerek değil, bir şeylerin değişmesi gerektiğini düşündüğüm için ayrıldım." cümlelerini kullandı.

Madrid'e dönüş sürecini değerlndiren Fransız teknik adam, "Bir değişiklik ihtiyacı vardı. Ben de bu sebeple ayrıldım. Başkanın isteğiyle geri geldim. Büyük bir sorumluluğum olduğunu biliyorum. Ben bu kulübü ve futbolu çok seviyorum." dedi ve ekledi:

"Dönerken riskleri düşünmedim. Düşünsem burada olmazdım. Kalbimin sesini dinledim ve tekrar hazır olduğuma karar verdim. 4 ay önce olsa belki farklı olurdu ama şu an buradayım".

Cristiano Ronaldo ile ilgili soruları, "Bunları konuşmanın anlamı yok" diyerek cevaplayan tecrübeli teknik patron; daha önce başardıklarını tekrar etme ihtimali ile ilgili de "Dünyanın en iyi kulübündeyim ve hafta sonu oynayacağımız maçı düşünüyorum" dedi.

Son olarak, takmının geleceği üzerine konuşan Zidane, "Şimdilik önceliğimiz önümüzde kalan maçlar. Takımda değişiklikler elbette yaşanacak ancak önce kalan 11 maçı düşünüyoruz." diyerek toplantısını tamamladı.