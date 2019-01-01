Zinedine Zidane: "Varane kalacak"
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Rafael Varane, Real Madrid'de geçirdiği 8 yılda biriktirdiği sayısız başarının yanına Fransa ile Dünya Kupası da ekleyerek herkesin takdirini topladı.
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Başarılı savunmacıyı transfer etmek için Manchester United ve Juventus gibi ekiplerin uğraştığı söylentileri dolaşmaya da devam ediyor.
Ancak, İspanyol devinin teknik patronu Zinedine Zidane, 26 yaşındaki Fransız'ın Madrid'de kalacağını ifade etti.
Real Madrid'in Rayo Vallecano karşısında 1-0 mağlup olduğu maçın ardından basın toplantısında konuşan Zidane, "Bu sezonun sonuyla ilgili olumlu bir şey varsa o da Varane'ın kalacak olması" dedi.
Bu sezon tüm kulvarlarda 38 kez Real Madrid forması giyen Raphael Varane'ın takımıyla 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.