Zinedine Zidane: "Varane kalacak"

Real Madrid teknik patronu Fransız, transfer söylentilerine rağmen vatandaşının takımdan ayrılmayacağını ifade etti.

Rafael Varane, 'de geçirdiği 8 yılda biriktirdiği sayısız başarının yanına ile Dünya Kupası da ekleyerek herkesin takdirini topladı.

Başarılı savunmacıyı transfer etmek için ve gibi ekiplerin uğraştığı söylentileri dolaşmaya da devam ediyor.

Ancak, İspanyol devinin teknik patronu Zinedine Zidane, 26 yaşındaki Fransız'ın Madrid'de kalacağını ifade etti.

Real Madrid'in karşısında 1-0 mağlup olduğu maçın ardından basın toplantısında konuşan Zidane, "Bu sezonun sonuyla ilgili olumlu bir şey varsa o da Varane'ın kalacak olması" dedi.

Bu sezon tüm kulvarlarda 38 kez Real Madrid forması giyen Raphael Varane'ın takımıyla 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.