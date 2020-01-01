Zinedine Zidane: Kazanmak, Real Madrid'in genlerinde var

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, şampiyonluk mücadelesinde ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklarını ifade etti.

koronavirüs nedeniyle ara verilen antrenmanlarına geri dönerken, teknik direktör Zinedine Zidane şampiyonluk yarışına dair konuştu.

Lig başkanı Javier Tebas, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada koronavirüs nedeniyle mart ayında askıya alınan 'nın 12 Haziran'da dönebileceğini söyledi.

Lider 'nın iki puan gerisinde yer alan Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane kulüp kanalına verdiği demeçte şampiyonluk yolunda iddialı olduklarını dile getirdi:

Daha fazla takım

"Bu hafta oldukça verimli geçti çünkü küçük gruplar halinde daha fazla çalışabiliyoruz. Takımım gayet iyi durumda ve ilerleyen haftalarda çok daha iyi olacak. Olumlu düşünmek zorundayız. İşimize dönebildiğimiz için şanslıyız. Ligde 11 maçımız kaldı ve sezonu iyi bitirmek istiyoruz. Kazanmak için her şeyi ortaya koymalıyız. Kazanmak, Real Madrid'in genlerinde var."