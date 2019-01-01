Zinedine Zidane: Her maç 5 gol atamayız
La Liga'da Barcelona'nın deplasmanda Levante'te 3-1 yenilmesi sonrası yakaladığı lider olma şansını iyi değerlendiremeyen Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Real Betis'ten 1 puan aldı.
Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, oyuncularının performansından memnun olduğunu ancak her hafta kendilerinden bol gollü maçlar beklenmesinin gerçekçi olmadığını söyledi.
Zidane, maç sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Karşı taraf iyi savunma yaptı. Biz de her maçta beş gol atamayız" dedi ve ekledi:
"Maç içinde birçok gol şansımız oldu ancak skora gidemedik. Betis, çok iyi oyunculara sahip bir takım. İlk yarı her pozisyonda üstünlüğümüz vardı. Gol şansımız da oldu ama kaçırdık. İkinci yarı ise oyun daha dengeliydi. Beraberlikle ayrılmak utanç verici."
Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Real Betis'e karşı oynadığı son üç maçta da gol atamadı. Madrid ekibi aynı zamanda ligde son 5 maçının 3'ünde golle buluşamazken, diğer 2 karşılaşmada toplam 9 gol kaydetti.
Fransız teknik adam, bu çıkmazdan dolayı kimsenin suçlanamayacağını belirtti:
"Bu seviyede, her şey olması gerektiği gibiydi. Topu filelerle buluşturamadık. Son dakikaya kadar denedik. Bu yüzden kimseyi suçlayamayız."
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında, 6 Kasım Çarşamba günü Santiago Bernabeu'da Galatasaray'ı konuk edecek.