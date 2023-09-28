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Zinedine Zidane, David Beckham için Messi'den mahrum kalan Miami'yi izlemeye gitti

İdil Erin Tetik
Zinedine Zidane Inter Miami 2023Getty Images
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Inter Miami'nin sahibi David Beckham ile Real Madrid'den eski takım arkadaşı Zinedine Zidane, Amerika Açık Kupası finali için buluştu.

  • Zidane, Miami'ye gitti
  • Onu David Beckham karşıladı
  • Lionel Messi finalde yer almadı

NE OLDU? Lionel Messi sakatlığı nedeniyle Houston Dynamo'ya karşı oynanan Amerika Açık Kupası (U.S. Open Cup) finalinde yer almasa da Zinedine Zidane maçı izlemek için yerini aldı. Fransız efsaneyi Real Madrid'den eski takım arkadaşı David Beckham karşıladı.

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DEDİKODU: Zinedine Zidane, Lionel Messi'yi izlemek için Inter Miami'nin maçına giden Prens Harry, Selena Gomez, Owen Wilson ve Michael Jordan gibi isimlerin arasına katıldı.

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BİR FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Beckham Zidane MadridGetty Images

INTER MIAMI İÇİN SIRADA NE VAR? Lionel Messi'nin ekibi, bir sonraki maçını 1 Ekim'de MLS'te NYCFC'ye karşı oynayacak.

Gelecek maçlar

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