Inter Miami'nin sahibi David Beckham ile Real Madrid'den eski takım arkadaşı Zinedine Zidane, Amerika Açık Kupası finali için buluştu.

Zidane, Miami'ye gitti

Onu David Beckham karşıladı

Lionel Messi finalde yer almadı

NE OLDU? Lionel Messi sakatlığı nedeniyle Houston Dynamo'ya karşı oynanan Amerika Açık Kupası (U.S. Open Cup) finalinde yer almasa da Zinedine Zidane maçı izlemek için yerini aldı. Fransız efsaneyi Real Madrid'den eski takım arkadaşı David Beckham karşıladı.

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DEDİKODU: Zinedine Zidane, Lionel Messi'yi izlemek için Inter Miami'nin maçına giden Prens Harry, Selena Gomez, Owen Wilson ve Michael Jordan gibi isimlerin arasına katıldı.

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INTER MIAMI İÇİN SIRADA NE VAR? Lionel Messi'nin ekibi, bir sonraki maçını 1 Ekim'de MLS'te NYCFC'ye karşı oynayacak.

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