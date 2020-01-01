Zinedine Zidane: Bence en iyisi Guardiola
Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Manchester City ve teknik direktörü Pep Guardiola hakkında konuştu.
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester City'yi ağırlayacak olan Real Madrid'de teknik direktör Zidane, meslektaşını 'dünyanın en iyisi' olarak tanımladı:
"Bu mücadele Zidane - Guardiola arasında değil. Bu Real Madrid - Manchester City rekabeti. Guardiola, Barcelona, Bayern Münih ve Man City'de kalitesini göstedi. Pek çok iyi teknik direktörü var ama bence o en iyisi. Geçmişte onunla konuştum ve bana karşı oldukça dürüsttü. Aramızda iyi bir iletişim var. Güzel bir mücadele olacağı kesin. Taraftarımzıın bizimle gurur duymasını istiyoruz bu yüzden elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız.
La Liga'nın 25. haftasında Levante'ye sürpriz bir şekilde mağlup olan Real Madrid, gelecek hafta Barcelona ile karşılaşacak.