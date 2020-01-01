Zinedine Zidane: Bence en iyisi Guardiola

Zinedine Zidane, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda konuk edeceği Manchester City mücadelesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı ve teknik direktörü Pep Guardiola hakkında konuştu.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester City'yi ağırlayacak olan Real Madrid'de teknik direktör Zidane, meslektaşını 'dünyanın en iyisi' olarak tanımladı:

"Bu mücadele Zidane - Guardiola arasında değil. Bu Real Madrid - Manchester City rekabeti. Guardiola, , ve Man City'de kalitesini göstedi. Pek çok iyi teknik direktörü var ama bence o en iyisi. Geçmişte onunla konuştum ve bana karşı oldukça dürüsttü. Aramızda iyi bir iletişim var. Güzel bir mücadele olacağı kesin. Taraftarımzıın bizimle gurur duymasını istiyoruz bu yüzden elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız.

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