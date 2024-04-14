Zinedine Zidane, Bayern Münih yolunda! Teklif ortaya çıktı

Teknik direktörlük koltuğu için Xabi Alonso umutları sona eren Bayern Münih rotasını Zinedine Zidane'a çevirdi.

Tuchel'e veda edecek olan Bayern Münih teknik direktör arayışında

Alman devi, Zinedine Zidane'ı istiyor

Teklif yapıldı

NE OLDU? Bayern Münih bu sezon Bundesliga'da şampiyonluğu Bayer Leverkusen'e kaptırmak üzereyken teknik direktör arayışını hızlandırdı. Bayer Leverkusen ile büyük bir başarı elde eden Xabi Alonso için daha önce büyük umutlar besleyen Bayern, 42 yaşındaki teknik direktörün Leverkusen'de kalacağını açıklamasının ardından gündemine başka isimler aldı.

BÜYÜK RESİM: Marca'nın haberine göre, Bayern Münih takımı gelecek sezon Zinedine Zidane'a emanet etmek için resmi teklifte bulundu. Fransız teknik direktörün menajeriyle iletişime geçen Bavyera ekibi, bu hamleyi gerçekleştirmek için yoğun ilgisini iletti.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? En son 2020-2021 sezonunda Real Madrid'in başında görev alan Zinedine Zidane tam 3 yıldır herhangi bir takımı çalıştırmadı. Real Madrid'de iki dönem çalışan Zidane, İspanyol devinin başında 263 maça çıkmıştı.

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SIRADA NE VAR? Fransa Milli Takımı'nı çalıştırma hayalleri olan Zinedine Zidane'ın gelen kulüp tekliflerini reddettiği iddia edilmişti. Bayern Münih'i kabul edip etmeyeceği henüz belli değil.