Zinedine Zidane: Bale konusunda herkes hatalıydı

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta mücadele edecek olan Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane açıklamalarda bulundu.

Zinedine Zidane takımında Gareth Bale gibi bir oyuncu olduğu için mutlu olduğunu ancak haksız yere eleştirildiği iddialarını reddetti.

Yaz transfer döneminde kendisine kulüp bulması söylenen 30 yaşındaki futbolcu, neredeyse Çin ekibi Jiangsu Suning'e transfer oluyordu ancak Madrid yönetimi tarafından oyuncunun transferine engel olundu.

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Fransız teknik adam, günak keçisi ilan edildiğini söyleyen Bale'e karşı çıkarken, oyuncusuna övgülerde bulundu:

"İşler yolunda olsun olmasın, hepimiz suçluyuz. Hepimiz aynı gemideyiz. Bu herkese bağlı bir durum. Bir şeyler ters gittiğinde işleri değiştirmeliyiz. Takım mentalitesiyle düşünmeliyiz. Her zaman Bale'in inanılmaz kaliteli bir oyuncu olduğunu söyledim. Yaz aylarında olanları herkes biliyor. Şu an o burada ve ben de, o da, taraftar da mutlu. Artık önümüze bakmalıyız."

, 'nın 4. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü ile karşı karşıya gelecek.