Zinchenko: Dünyanın en iyisi Pep Guardiola

Manchester City’nin Ukraynalı sol beki Zinchenko, Pep Guardiola’yı ‘Dünyanın en iyi teknik direktörü’ olarak nitelendirdi.

Premier Lig tarihinde 100 galibiyete en kısa sürede ulaşan Pep Guardiola’nın en büyük hayranlarından biri de futbolcusu Oleksandr Zinchenko…

Guardiola’nın bu başarısıyla ilgili konuşan Zinchenko, ‘Gerçekten inanılmaz. Şüphesiz dünyanın en iyisi o. Doğru zamanda doğru şeyi söylemeyi çok iyi biliyor. Futbolcuları çok iyi anlıyor. Taktiksel anlamda da inanılmaz bir antrenör” ifadelerini kullandı.

Diz sakatlığının ardından sahalara dönen Zinchenko, “Antrenmanda kendi kendime sakatlandım. Kimse bana dokunmadı bile. Antrenmandan sonra dizime baktırdım, yapılan kontrolde bir şey çıkmamıştı ama günün sonunda dizim morardı. Sonra bir kez daha baktırdım ve operasyona karar verildi. Neyse ki başarılı geçti ve şimdi iyiyim” dedi.

’un 14 puan gerisine düşmelerini de yorumlayan Zinchenko, “Elbette bu büyük bir fark. Bundan sonra her maçta kendi futbolumuzu ortaya koymalıyız. Sezon sonunda ne olacağını göreceğiz” diye konuştu.