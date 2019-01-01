Paul Pogba

Zidane'ın Pogba sevdası bitmiyor

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Real Madrid Teknik Direktörü ile Manchester United'lı futbolcu Paul Pogba'nın transfer görüşmeleri için Dubai'de bir araya geldikleri iddia edildi.

Zinedine Zidane, vatandaşı Paul Pogba ile Dubai'de bir araya geldi.

Premier Lig'in 5. haftasında Leicester City ile oynanan karşılaşmada ayak bileğinden sakatlanan Pogba, milli arada çalışmalarını Dubai'de sürdürdü.

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Mirror 'da yer alan habere göre bir konferans için Dubai'de bulunan Zidane, yaz transfer döneminden beri kadrosuna katmak istediği Pogba ile bir kez daha görüşme yaptı.

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Pogba'nın menajeri Mino Raiola da, yaptığı açıklamada Fransız yıldızın Real Madrid gibi yeni bir maceraya hazır olduğunu belirtmişti.

Fransız futbolcunun, ligde 20 Ekim Pazar günü Liverpool ile oynanacak mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

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