Zidane'dan Real Madrid kariyerinin en kötü performansı

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane kariyerinde bir ilke şahit oldu.

ile 250. resmi mücadelesine çıkan Zinedine Zidane, yönetimi altında en kötü savunma performansını yaşadı.

Real Madrid, Kral Kupası çeyrek final karşılaşmasında 'a 4-3 mağlup olup kupaya veda ederken, Madrid ekibi Zidane yönetimininde kalesinde ilk kez dört gol gördü.

Ev sahibi ekip, şimdiye kadar 22 karşılaşmada 13 gol yerken, Avrupa'nın beş büyük ligi arasında kalesinde en az gol gören takım ünvanını elinde bulunduruyor.

Daha fazla takım

Real Madrid'in bir maçta dört gol yediği son karşılaşma ise geçtiğimiz sezon Santiago Solari yönetiminde, Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geldikleri mücadelesiydi.

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Kral Kupası'nda yarı finalistler

Kral Kupası'nda yarı finalistler tamamlanan karşılaşmaların ardından belli oldu. Athletic Bilbao, Real Sociedad, Granada ve Mirandes, kupada son dört takım arasına kalmayı başardı.

Yarı final eşleşmeleri ise 7 Şubat Cuma günü belli olacak.

Kral Kupası'nı Granada ve Mirandes bu zamana kadar hiç kazanamazken, diğer yarı finalistlerden Real Sociedad 2, Athletic Bilbao ise 23 kez bu kupayı müzesine götürdü.