İspanya Milli Takımı, önümüzdeki 20 Kasım Cuma günü UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalindeki rakibini öğrenecek. Kırmızı-Sarılıların büyük milli takımlardan biriyle eşleşme ihtimali bulunuyor: FIFA dünya sıralamasında üçüncü sıradaki Fransa, Hollanda'yı farklı yendikten sonra birkaç gün içinde dünyanın en iyi 10 takımı arasına girecek olan Almanya ve Cardiff'te alacağı bir beraberliğin grubunu lider tamamlaması için yeterli olacağı, sıralamada yedinci sıradaki Portekiz.

Reklam

İspanyol AS gazetesine göre, Portekiz liderliği ancak kendisi kaybeder ve aynı anda sürprizleriyle dikkat çeken Danimarka, Norveç'i yenerse kaybedecek.

İspanya'nın Uluslar Ligi şampiyonluğuna ulaşma isteği açıkça görülüyor. Milli takım, geçen pazar günü Metropolitano Stadı'nda beraberliği yakalamak ve grubundaki liderliğini korumak için büyük bir mücadele ortaya koydu.

İspanya hedefine ulaşamamış olsa da hırsı hâlâ sürüyor. Takım, Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası ve Uluslar Ligi şampiyonluklarını olimpiyat altın madalyasıyla birlikte bir araya getiren tarihteki ilk milli takım olmayı hedefliyor.

Rakip kim olursa olsun, beklenen eşleşme eski hesapları da beraberinde getiriyor. Özellikle karşı taraf, önemli maçlarda İspanya'ya yenildiği için ekstra motivasyonla sahaya çıkacak olan Fransa olursa.

Reklam Reklam

İlk karşılaşma, Münih'te oynanan EURO 2024 yarı finaline uzanıyor. İspanya, erken gelen golle geriye düştüğü maçı Lamine'nin harika golü ve birkaç dakika sonra Dani Olmo'nun attığı golle çevirerek 2-1 kazanmıştı.

Related Topics

İspanya, 2025'te Stuttgart'ta da Fransa'yı Uluslar Ligi'nden eledi. 5-4 sona eren tarihi maçın bir bölümünde İspanya ezici bir üstünlük kurmuştu.

En son karşılaşma ise Dallas'ta oynandı. İspanya, Oyarzabal ve Pedro Porro'nun golleriyle Dünya Kupası finaline yükselirken etkileyici bir futbol sergiledi.

Reklam

O maçta Fransa beklenen performansı gösteremezken Rodri orta sahada hâkimiyet kurdu, Lamine de oynadığı kanatta bek Digne'yi canından bezdirdi. Fransa'nın yıldız dörtlüsü ise Unai Simón'un kalesinde gerçek bir tehlike yaratamadı.

Didier Deschamps'ın yerine geçecek olan Zinedine Zidane yönetimindeki yeni Fransa, başta Olise, Mbappé, Doué ve Dembélé olmak üzere alışılmış yıldızlarının yanı sıra Kroupi gibi yeni isimleri de barındırıyor. Bu durum, Fransızlara İspanya'dan rövanş almak için büyük bir motivasyon sağlıyor.

Reklam

Kurada kesinleşen ikinci rakip ise Almanya. Berlin'de dikkat çekici bir performans sergileyen Almanlar, Hollanda'yı 5-0 ezdi. Bu sonuç, Jürgen Klopp'un takımın oyununa damgasını vurmaya başladığını gösteriyor.

Wirtz'in parladığı, Havertz'in santrforda görev yaptığı ve orta sahada Kimmich ile Pavlović'in istikrar sağladığı Almanya, kura kendisini İspanya ile eşleştirirse oyuncularını motive etmekte zorlanmayacak.

Reklam

Stuttgart'taki karşılaşma, iki milli takımın tarihindeki en önemli duraklardan biri olmaya devam ediyor. İspanya o gün, tribünleri ağzına kadar dolan Neckarstadion'da, kendi milli takımının şampiyonluğunu kutlamaya hazırlanan bir ülkenin bayram havası içinde olağanüstü bir maç çıkarmıştı.

Ancak İspanya güçlü bir karakter ortaya koydu ve Alman baskısına direnerek maçı uzatmalara taşıdı. Herkes karşılaşmanın penaltılarla belirleneceğini düşünürken Merino, babasının çeyrek asır önce yaptığı gibi yükseldi ve İspanya'ya galibiyeti getiren muhteşem bir kafa golü attı.

Reklam

İspanya tarih boyunca Almanya karşısında birçok hayal kırıklığı yaşamış olsa da son yıllardaki en önemli galibiyetler İspanyolların hanesine yazıldı. Bu seri EURO 2008 finaliyle başladı, ardından 2010 Dünya Kupası yarı finali geldi.

İspanya ayrıca La Cartuja Stadı'nda Ferran Torres'in hat-trick yaptığı maçta 6-0'lık tarihi bir galibiyet aldı. Ardından EURO 2024 yarı finalinde kazanarak Almanya karşısındaki üstünlüğünü bir kez daha tazeledi.

Reklam

İspanya'nın çeyrek finaldeki son olası rakibi ise Portekiz. Portekiz'in durumu henüz netleşmedi ancak tüm işaretler onun turu geçeceğini gösteriyor. Bu da İspanya'nın karşısında son derece zorlu iki eşleşme ihtimali olduğu anlamına geliyor.

Bu karşılaşma, Dünya Kupası son 16 turu da hesaba katıldığında, Cristiano Ronaldo'nun milli takım sonrası döneminde iki takım arasındaki ilk maç olacak. İspanya daha önce Dallas'ta Merino'nun golüyle Portekiz'i eleyerek çeyrek finale yükselmişti.

Reklam

Çeyrek final maçlarının 22-30 Mart tarihleri arasında oynanması planlanıyor. Portekiz ise turnuvanın son şampiyonu konumunda bulunuyor.