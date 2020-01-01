Zidane tarihe geçmeye devam ediyor

Zinedine Zidane, Real Madrid tarihine adını altın harflerle yazdırmayı sürdürüyor.

Zinedine Zidane, tarihindeki yerini sağlamlaştırıyor.

Eflatun beyazlılara üç Şampiyonlar Ligi ve bir zaferi tattıran Zidane, takımının 'ı 3-1'le geçtiği maçta bir rekora daha imza attı.

Fransız teknik adam, Real Madrid'in başındaki 200. maçına çıktı ve kulüp tarihinde bunu başaran üçüncü antrenör oldu.

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Daha fazla takım

Real Madrid tarihinde sadece Miguel Munoz ve Vicente del Bosque, antrenör olarak Zidane'dan daha çok maça çıktılar.

Munoz Real Madrid'i 1959 ve 1974 yılları arasında toplam 605 maça çıkarırken, Del Bosque ise Mart 1994 ve Haziran 2003 arasındaki üç farklı dönemde toplam 246 maçta takımın başında yer aldı.

Real Madrid, ligde 28 hafta geride kalırken lider 'nın iki puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.