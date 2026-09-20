Fransa Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Zinedine Zidane, aralarında Guillaume Restes, Jérémy Jacquet ve Lucas Da Cunha gibi bazı yeni yüzlerin de bulunduğu 23 oyuncudan oluşan ilk kadrosundaki öne çıkan tercihleri hakkında konuştu.

Fransız teknik adam ayrıca, milli takımdaki tek maçına Eylül 2022'de çıkan Adrien Truffert ve 2026 Dünya Kupası'nda yer almayan Eduardo Camavinga gibi birkaç yıldır milli takımdan uzak kalan bazı oyuncuları da kadroya çağırma kararı aldı.

Büyük bir ilgiyle takip edilen bu ilk kadro açıklandı ancak Zidane, "Téléfoot" programına yaptığı açıklamalarda kadroyu hazırlarken zorlandığını itiraf etti.

Foot Mercato sitesi, Zidane'ın açıklamalarını aktardı. Zidane, "Bu karmaşık bir durum. Bazılarının sevineceğini, bazılarının ise hayal kırıklığına uğrayacağını hepiniz çok iyi biliyorsunuz." dedi.

Zidane sözlerine şöyle devam etti: "Ama kararlarımın sorumluluğunu üstleniyorum, bu da işimin bir parçası. Yine de bu hiç rahat bir durum değil. İşte bu yüzden 23 ya da 24 oyunculuk bir kadro hazırlamıyorum, çünkü tribünde oturan oyuncuların olmasını istemiyorum. Kararlarımı verdiğimde, hazır olması gereken oyuncuları seçiyorum."

Real Madrid'in eski teknik direktörü, özellikle Inter Milan'da genellikle oynadığından farklı bir mevkide görev vereceği Andy Diouf'u kadroya çağırma kararı hakkında konuştu ve şunları söyledi: "Bu, sorumluluğunu üstlendiğim güçlü bir tercih, çünkü kulübünde bu mevkide oynamıyor. Ama onu en iyi koşullara koymak için çalışacağız."

Şunları ekledi: "Bek kanatlarını düşünüyor muyum? Bu her zaman düşündüğüm bir konu, çünkü her zaman iyi oyunculara sahip olmamıza rağmen bu bölgede sürekli sorunlar yaşadık. Ama bugün bu sorun azaldı."

Fransa Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü, belirli bir mevkideki bu değişikliğin ötesinde, oyun tarzına net bir kimlik kazandırmak istiyor ve şunları vurguladı: "Göreceksiniz. Değişiklikler olacak. Futbol oynayan, kendi tarzını dayatmaya ve maçın kontrolünü eline almaya karar veren bir takım istiyorum. Top bizde olmadığında ise dengeli olmalıyız. Ama beni motive edecek olan, bu takıma iyi bir futbol oynatmak."

Zidane, milli takımı çalıştıracağı süreçte beklentilerin yüksek olacağını da biliyor ancak önceliğini şimdiden belirlediğini vurgulayarak şunları söyledi: "Taraftarların ne görmek istediğini biliyorum: Fransa Milli Takımı'nı maçları kazanırken izlemeye devam etmek. Ben rekabetçi bir insanım ve buraya kazanmak için geldim. Oyuncularıma aktarmak istediğim şey de bu. Tek hedefim bu. 4 yılım var ve elimden gelen her şeyi yapacağım."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Sizinle Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası hakkında konuşacağız. Benim için her şey Pazartesi günü başlıyor. Kamp döneminin başından itibaren tek bir hedefim olacak: Türkiye'deki ilk maçımı kazanmak."

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