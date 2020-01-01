Zidane: Suçlu benim

Betis'e yenilerek liderliği Barcelona'ya kaptıran Real Madrid'de Zinedine Zidane sorumluluğu üzerine aldı.

Teknik Direktörü Zinedine Zidane, karşısında sezonun en kötü futbolunu oynadıklarını belirtti ve hatanın kendisinde olduğunu söyledi.

Bir önceki hafta El Clasico'yu kazanarak liderlik koltuğunu 'dan devralan Real Madrid, Real Betis deplasmanında eski Barçalı Cristian Tello'nun son bölümde attığı golle birlikte sahadan 2-1 mağlup ayrıldı ve liderlik koltuğu yeniden Katalan devine geçti.

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Maçın ardından basın toplantısında konuşan Zidane, "Bugün hiçbir şey yapamadık ve bunun suçlusu benim. Ölene dek oyuncularımın yanındayım. Sorumluluk bana ait. Sezonun en kötü maçını oynadık. Kazanmayı hak etmedik." ifadelerini kullandı.

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Real Madrid son 11 yılda sadece iki şampiyonluğu elde edebildi.

Ligde 27 hafta geride kalırken Barcelona 58 puanla lider, Real Madrid ise 56 puanla ikinci sırada.