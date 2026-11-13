Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa Milli Takımı, Fransız teknik adamın göreve gelmesinin ardından ilk yenilgisini aldı. Avrupa Uluslar Ligi kapsamında perşembe akşamı San Siro Stadı'nda İtalya karşısında 3-1 mağlup olan Horozlar, bu maçta ele alınması gereken birçok zayıf noktasını da gözler önüne serdi.

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Osman Dembele, Kylian Mbappe ve Jules Kounde başta olmak üzere bazı temel oyuncularının yokluğuna rağmen Fransa Milli Takımı, Milano karşılaşmasına büyük bir hırsla çıktı ve Michael Olise, İtalyan file bekçisi Gianluigi Donnarumma'nın hatasından yararlanarak takımını öne geçirmeyi başardı.

Ancak Fransa Milli Takımı üstünlüğünü koruyamadı ve ikinci yarıda çöküp üç gol birden yiyerek Zidane dönemindeki ilk maçını kaybetti.

Fransa'nın çeyrek finale yükselme yarışındaki durumu belirleyici biçimde etkilenmese de takım, yarından sonraki gün, yani pazar günü Bordeaux'da Türkiye ile karşılaştığında turu garantilemek zorunda olacak.

Ayrıca Zidane şu ana kadar koltuğunu tehdit eden bir baskıyla karşı karşıya değil, ancak San Siro'daki yenilgi, Fransız ve Avrupa basınında pek çok soru işareti doğurdu.

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"Çöküş": Fransa'nın savunması mercek altında

Fransız basını, takımın ilk yarıda iyi bir görüntü çizdikten sonra tamamen dengesini yitirmesiyle devre arasının ardından yaşanan çöküşe odaklandı.

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"L'Equipe" gazetesinin dijital versiyonu maçı Zidane dönemindeki "ilk tökezleme" olarak nitelendirirken, basılı versiyonu takımın performansındaki büyük değişime ışık tuttu ve özellikle savunma açısından, iki bekin hayal kırıklığı yaratan seviyelerini sürdürmesiyle devre arasının ardından yaşanan bir "Fransız çöküşü"nden söz etti.

Gazete, maç sırasında Milano kentine yağan şiddetli yağmura ve Fransa Milli Takımı'nın ikinci yarıdaki çöküşüne atıfta bulunan dikkat çekici bir manşet seçti: "Batırıldılar, boğuldular".

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"Le Parisien" gazetesi ise Fransa'nın savunmadaki sertlik ve sağlamlık eksikliğinin yanı sıra Zidane'ın güvendiği genç kadronun uluslararası tecrübe azlığına odaklandı ve takımın bazı oyuncularını bu seviyede hâlâ "son derece kırılgan" olarak nitelendirdi.

Gazete ayrıca basılı versiyonunun kapağına Zidane'ın bir fotoğrafını koydu ve yanına "Zidane dönemindeki ilk tökezleme" ifadesini ekledi.

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Avrupa endişeli değil, İspanya ise "Mbappe'siz çıkmaz"dan söz ediyor

İtalya'da ise, özellikle İtalya Milli Takımı'nın son üç Dünya Kupası'nda yer alamamasının ardından, Fransa'ya karşı kazanılan galibiyetin kutlanması güçlü biçimde öne çıktı. İtalyan basını takımın yeniden yapılanma sürecine girdiği görüşünde ve teknik direktör Roberto Mancini'yi överek onu bu aşamaya liderlik edecek "ideal adam" olarak görüyor.

Almanya'da ise medya, Fransa Milli Takımı'nın durumundan büyük ölçüde endişeli görünmedi ve "Sky Sport", Zidane'ın maçtan sonra yaptığı güven verici açıklamalara odaklanırken, aynı zamanda takımın hâlâ "gelişim payı"na sahip olduğuna dikkat çekti.

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"Bild" gazetesi ise yenilgiyi analiz etmekte fazla derine inmedi ve bu maçın, Zidane'ın Fransa Milli Takımı'nı çalıştırmaya başlamasından bu yana ilk yenilgisi olması gerçeğine odaklanmakla yetindi.

İngiltere'de ise Harry Kane'in "Üç Aslanlar" forması altındaki parlak performansı ve tarihe geçmesi, haberlerin büyük bölümüne damga vurdu; İtalya-Fransa karşılaşması, Zidane'ın Fransa ile ilk yenilgisini aldığına yapılan atıf dışında pek ilgi görmedi.

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İspanya'da ise İspanya Milli Takımı'nın Çekya karşısında aldığı galibiyet gazete manşetlerinin başını çekti, ancak "AS" gazetesi Zidane'ın Fransa ile ilk yenilgisine de değindi.

Fransa'nın yenilgisi gazetenin internet sitesinde daha fazla yer buldu; Fransa'daki muhabiri, "Mbappe'siz büyük çıkmaz" başlığı altında "Mbappe'ye bağımlılık" olarak nitelendirdiği durumu ele aldı.

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Raporda, büyük savunma hatalarıyla eş zamanlı olarak Fransa'nın hücum açısından yaşadığı sıkıntıya ve etkisizliğine dikkat çekildi; özellikle "felaket bir maç" ortaya koyduğunu ve Zidane'ın sabrını ağır biçimde sınadığını söylediği Malo Gusto eleştirildi.

"AS", Avrupa'nın geri kalan basınından daha karamsar bir tonla, Fransa'nın grubu lider tamamlama şansının artık "ciddi biçimde tehdit altında" olduğunu değerlendirdi ve bir sonraki aşamada gerçek bir "dram"a girmekten kaçınmak için Türkiye'yi yenmenin artık zorunlu hâle geldiğini belirtti.