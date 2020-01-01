Zidane'ın favorisi Atletico

Real Madrid'in Fransız çalıştırıcısı La Liga'da şampiyonluk favorisinin Atletico Madrid olduğunu söyledi.

'da ve Şampiyonlar Ligi'nde aldığı sonuçlarla zor günler geçiren 'in teknik direktörü Zinedine Zidane, lig şampiyonluğu için ezeli rakipleri 'i favori gösterdi.

Bugün oynayacakları Madrid Derbisi öncesinde konuşan Fransız teknik adam, "Tabii ki şampiyonluğun favorisi Atletico. Sahada yaptıklarıyla bunu ispatladılar" ifadelerini kullandı.

Rakiplerinin zirvede yer almasının şaşırtıcı olmadığını vurgulayan Zidane, "Sahada doğru şeyler yapıyorlar. Her sezon zirve yarışının içinde olmayı başardılar" şeklinde konuştu.

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Ezeli rakibini bu akşam 23:00'te ağırlayacak olan Real Madrid, 11 maçta topladığı 20 puanla lider Atletico'nun 6 puan gerisinde.