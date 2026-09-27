Görünüşe göre Zinedine Zidane, Rayan Cherki'den istediği versiyonu keşfetmeye çoktan başladı. Manchester City'li oyuncuya Fransa Milli Takımı'nın orta sahasında yeni bir rol veren Zidane sayesinde oyuncu, Horozlar'ın saflarına katıldığından bu yana en ikna edici maçlarından birini Türkiye karşısında sergiledi.

Fransız "Foot Mercato" sitesine göre Cherki, 2026 Dünya Kupası'nda sergilediği hayal kırıklığı yaratan performansın ardından 4-3-3 sistemi içinde orta sahanın kalbinde görevlendirilerek Zidane yönetiminde farklı bir görüntü çizdi.

Cherki, Türkiye karşısında dengeli bir performans ortaya koydu; yalnızca hücum tehlikesi yaratmaya katkıda bulunmakla kalmadı, aynı zamanda topu geri kazanmada da dikkat çekici bir aktiflik gösterdi. Bunu yaparken sahadaki konumuna açıkça bağlı kaldı ve Ousmane Dembélé ile Michael Olise'nin hareketlerine müdahale etmedi.

Bu performans, oyuncunun yeteneklerinden hayranlıkla söz eden Zidane'ın dikkatini çekti. "Téléfoot" kanalına verdiği özel röportajda Zidane şunları söyledi: "Çok yönlü bir oyuncu ve her pozisyonda oynayabilir. Şu an ondan istediğim şeyin bu olduğunu düşünüyorum ve bunu yapabileceğine inanıyorum."









Zidane sözlerini şöyle sürdürdü: "Topla ne yapabileceğini biliyoruz, topsuz da öyle; ve bu pozisyonda savunma da yapabilir. Görevini mükemmel bir şekilde yerine getirdi, hem savunma hem de hücum işine katıldı. Onu bu pozisyonda çok takdir ediyorum."

Böylece Zidane, Cherki için yeni pozisyonunun gerektirdiği savunma görevlerine bağlı kalarak teknik yeteneklerinden de yararlanan ve Fransa Milli Takımı'nda kendisine daha fazla etki alanı sağlayabilecek yeni bir rol bulmuş gibi görünüyor.