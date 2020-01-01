Zidane, Pogba hakkında konuşmaktan kaçındı

Zinedine Zidane adı Real Madrid ile anılmaya devam eden Paul Pogba hakkında konuşmaktan kaçındı.

Teknik Direktörü Zinedine Zidane, geçtiğimiz günlerde ayak bileğinden ameliyat olacağı açıklanan Pogba hakkında iyi dileklerini iletirken, transfer sorularına yanıt vermedi:

"Bu konuda hiçbir şeye cevap vermeyeceğim. Paul Pogba başka bir takımın oyuncusu. Önemli olan tek şey bir an önce iyileşmesi ve sahalara dönmesi. Onun için en iyisini diliyorum. Bizim için önemli olan şey ise oyuncularımız ve yarınki karşılaşmamız."

Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, oyuncusu Pogba'yı en azından sezon sonuna kadar takımda tutmak istediklerinden bahsetmişti.