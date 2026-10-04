Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü Zinedine Zidane, UEFA Uluslar Ligi'nin dördüncü haftasında yarın Pazartesi günü "Stade de France"ta oynanacak Belçika maçının basın toplantısında Bayern Münih'in kanat oyuncusu Michael Olise'yi övdü ve onun yeşil sahanın dışındaki sakin kişiliğine değindi.

Zidane şunları söyledi: "Saha dışında biraz çekingen ve utangaç biri, ama bunda bir sakınca yok, çünkü sahada hiç utangaç değil, aksine oyun tarzıyla doğuştan bir lider."

Fransa efsanesi sözlerine şöyle devam etti: "Topla tüm yeteneğini sergiliyor. Burada kendisini bir süredir kabul ettirdi ve kulübüyle harika bir seviye ortaya koyuyor."

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Zidane'ın sözleri, Olise'yi takip edenler için sürpriz gibi görünmüyor; zira medyadan hoşlanmaması bilinen bir şey, çünkü nadiren açıkça konuşuyor ve fazladan her türlü görünürlüğü reddediyor.

Fransız "L'Équipe" gazetesine verdiği bir röportajda oyuncu, topunun kendisi hakkında konuşmasını tercih ettiğini söyleyerek tavrını açıkladı ve ışıkları hiçbir zaman sevmediğini vurguladı. Bir parmağını ağzına, diğerini kulağına koyduğu meşhur gol sevinci de, eleştirileri dinlemediği ve sessizliğini koruduğu şeklinde bir mesaj olarak yorumlanıyor.

İlk meşhur anları Crystal Palace'taki günlerine dayanıyor; o dönemde West Ham'a karşı galibiyet golünü atmış ve ardından son derece kısa bir röportaj vererek golünü, takım arkadaşının kendisine pas verdiğini, kendisinin de şut çekip golü attığını söyleyerek özetlemişti.

Tartışma birkaç hafta önce yeniden alevlendi; Bayern'in Şampiyonlar Ligi'nde Bodø/Glimt karşısında kazandığı maçta (5-0) iki gol atıp bir gol de hazırladıktan sonra. Performansı sorulduğunda, bazılarının saygısızlık olarak yorumladığı kısa cevaplarla yetinerek şöyle dedi: "Bilmiyorum. Şut çekiyorum, top ya giriyor ya girmiyor. Gol atan tek kişi ben değilim."

Teknik direktör Vincent Kompany ve sportif direktör Max Eberl onu savunmak zorunda kaldı. Eberl, "TikTok" ve sosyal medya platformlarındaki gençlerin özellikle Olise'yi "kendisi gibi davrandığı için" göklere çıkardığını vurguladı.



