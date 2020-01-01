Zidane, Mourinho'yu geride bıraktı

La Liga'da sezonu lider götüren Real Madrid'in teknik patronu Zinedine Zidane önemli bir virajı daha döndü.

tarihinde en çok maç kazanan üç teknik direktörden biri Zinedine Zidane.

İspanyol devi Osasuna deplasmanından 4-1'lik galibiyetle döndü ve ile arasındaki üç puanlık farkı korudu.

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Bu zafer Zidane'ın Real Madrid'in başındaki 88. galibiyeti oldu ve Fransız teknik adam, Jose Mourinho'yu geride bırakarak kulüp tarihinin en çok maç kazanan üçüncü antrenörü unvanını aldı.

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Real Madrid'in başında en çok maça çıkan isimler arasında ilk iki sırada Miguel Munoz ve Vicente Del Bosque.

lideri, ligin 23. haftasında 'yu konuk edecek.