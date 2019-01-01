Zidane, Modric'i savundu
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Radomir Antic, Goal’e yaptığı açıklamada Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Real Madrid’in ve Dünya Kupası’nda finale yükselen Hırvatistan’ın en önemli parçalarından olarak gösterilen Luka Modric’in yeterli sayıda gol ve asist katkısı yapmadığını, bu yüzden de Ballon d’Or’un Hırvat futbolcuya verilmesini anlamsız bulduğunu belirtmişti.
Zinedine Zidane ise Luka Modric’in 2018 yılında hem Lionel Messi’den hem de Cristiano Ronaldo’dan daha iyi performans sergilediğini düşünüyor.
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Düzenlediği basın toplantısında konuşan Fransız teknik adam “İnsanlar istediklerini söyleyebilir. Modric, Ballon d’Or’u haketti ve yeteneğiyle de kazandı. Bunun aksini düşünen insanlar için üzgünüm.” ifadelerini kullandı.