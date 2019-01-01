Zidane, Modric'i savundu

Zinedine Zidane’dan Modric’in 2018 yılında aldığı Ballon d’Or’u haketmediğini söyleyen eski Real Madrid antrenörü Radomir Antic’e cevap geldi.

Radomir Antic, Goal’e yaptığı açıklamada Şampiyonlar Ligi’ni kazanan ’in ve Dünya Kupası’nda finale yükselen ’ın en önemli parçalarından olarak gösterilen Luka Modric’in yeterli sayıda gol ve asist katkısı yapmadığını, bu yüzden de Ballon d’Or’un Hırvat futbolcuya verilmesini anlamsız bulduğunu belirtmişti.

Zinedine Zidane ise Luka Modric’in 2018 yılında hem ’den hem de ’dan daha iyi performans sergilediğini düşünüyor.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Fransız teknik adam “İnsanlar istediklerini söyleyebilir. Modric, Ballon d’Or’u haketti ve yeteneğiyle de kazandı. Bunun aksini düşünen insanlar için üzgünüm.” ifadelerini kullandı.