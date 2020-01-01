Zidane, Messi'nin Barcelona'da kalmasını istiyor
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Real Madrid ile şampiyonluk yarışı veren Barcelona, rakibinin 4 puan gerisine düştü. Kulüpte yaşanan hayalkırıklığı iddiaları da yanında getirdi.
Bu iddialardan birisi de Lionel Messi'nin 2021'de sona erecek sözleşmesi için görüşmelerin durduğu yönünde.
Katalan devinden ayrılma ihtimali doğan Arjantinli yıldız için Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane açıklamalarda bulundu.
Deneyimli teknik adam "Ne olacağını bilmiyorum ama ayrılmamasını umuyoruz. Çünkü Messi bu ligde ve biz bu lig için en iyisini istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Bu sezon Messi, La Liga'da 22 gol kaydetti 17 asist yaptı.