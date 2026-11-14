Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, milli takımın kaptanı ve Real Madrid forveti Kylian Mbappe ile ilişkisinde herhangi bir gerginlik bulunduğunu yalanladı.

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Zidane, ikisi arasındaki ilişkinin kusursuz bir şekilde ilerlediğini vurgularken, oyuncunun yarın pazar günü oynanacak Türkiye maçındaki durumuna da değindi. UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının son hafta mücadeleleri kapsamındaki beklenen karşılaşma, Fransa'nın Bordeaux şehrindeki Matmut Atlantique Stadı'nda oynanacak.

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"Saçmalık"

Zidane, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında, Mbappe ile ilişkisinin gergin olduğu yönündeki haberlere karşılık şunları söyledi: "Bunu anlamıyorum ama ciddi bir durum değil. Onunla ilişkim bir teknik direktörün oyuncusuyla olan ilişkisidir ve işler kusursuz bir şekilde ilerliyor."

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Şöyle devam etti: "İnsanların istediklerini söylemesine engel olamam ama bu sadece saçmalık. Üzücü ve bir ölçüde rahatsız edici bir durum."

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Fransız teknik direktör, kas ağrıları hissettiği için son İtalya maçında forma giymeyen Mbappe'nin Türkiye karşısındaki durumuna değinerek, oyuncunun milli takımla birlikte olmasının olumlu bir şey olduğunu ve maçta forma giyip giymeyeceği kararının teknik direktör olarak kendisine ait olduğunu vurguladı.

Zidane şöyle konuştu: "Bizimle olması daha iyi. Herhangi bir sorun yok, yarın bizimle olacak, geri kalanı ise teknik direktörün tercihlerine bağlı."

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Zidane daha önce de Mbappe'nin sakatlığının ciddi görünmediğini, ancak İtalya karşısında onu riske atmamayı tercih ettiğini vurgulamış; oyuncunun forma giymek istediğini açıklamış ve Türkiye maçına hazır olmasını umduğunu belirtmişti.

Taktiksel açıdan ise Zidane, Paris Saint-Germain oyuncusu Warren Zaire-Emery'nin mevkisi konusundaki tavrını netleştirerek, oyuncu birden fazla mevkide oynayabilme kapasitesine sahip olmasına rağmen onu sağ bek mevkisinde değil orta sahada kullanmayı tercih ettiğini vurguladı.

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Fransa teknik direktörü şöyle dedi: "Onu derinde, orta sahada, alışık olduğu mevkide görmeyi tercih ediyorum."

Şunları ekledi: "Kanatlarda dört oyuncumuz var ve elimizdeki oyunculara göre tercih yapıyoruz. Warren forma giyecekse orta sahada olacak. Onu bu mevkide görmek istiyorum."

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Zidane ayrıca, İtalya'ya 3-1 kaybedilen maçta savunma hattında görülen dağınıklık durumuna ilişkin bir soruyla karşılaşınca Fransa milli takımının savunma düzenini savundu ve savunmanın kırılgan olarak nitelendirilmesine katılmadığını vurguladı.

Bir gazeteciye şöyle dedi: "Savunmanın kırılganlığı konusunda söylediklerinize tam olarak katılmıyorum. Mesele iyi bir savunma performansı sergilememiz değil, aksine bunu büyük ölçüde iyi yaptığımızı düşünüyorum."

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Başka bir konuda ise Zidane, önceki maçlarda bu rolde kendisine güvendiği Manchester City oyuncusu Rayan Cherki'ye ve onun sağ tarafta ileri uçtaki orta saha mevkisine duyduğu güveni yineledi.

Oyuncu hakkında şunları söyledi: "Onu bu mevkide iyi görüyorum. Başka mevkilerde oynayabiliyor ama bu mevkide de oynayabiliyor ve bunu büyük ölçüde iyi yapıyor."

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Fransa milli takımı, Türkiye karşılaşmasına grubunda 10 puanla ikinci sırada girecek. Takım, lider İtalya ile puanda eşit ve üçüncü sıradaki Belçika'nın bir puan önünde bulunuyor; bu da maçı UEFA Uluslar Ligi çeyrek finaline yükselme mücadelesinde kritik hale getiriyor.