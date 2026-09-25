Zidane, Mbappe hakkındaki kötü haberi doğruladı: Madrid'e geri dönecek!

Fransa Milli Takımı, "Horozlar"ın teknik direktörlüğüne getirilen Zinédine Zidane'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında Türkiye'yi tek golle zorlu bir mücadelenin ardından mağlup etti. Ancak bu galibiyet, dizinden sakatlanarak oyunun 60. dakikası dolmadan sahayı terk etmek zorunda kalan takım kaptanı Kylian Mbappé'nin sakatlığıyla geldi.

Mbappé maçın tek golünü kaydetti; fakat Fransa Milli Takımı kaptanı için acı bir tesadüfle, aynı pozisyonda sakatlandı.

Real Madridli forvet bunun ardından sahada kalmaya çalıştı, ancak oyuna devam edemedi ve soyunma odasına giderken acı içinde yere yığıldı.

Zidane maçın ardından, teknik ekibin oynatma riskine girmemeye karar vermesinin ardından Mbappé'nin milli takım kampından ayrılarak Madrid'e döneceğini doğruladı.

Fransız teknik direktör "TF1" kanalına, kaptanının durumunun "iyi olmadığını" söyledi ve dizinde aşırı gerilme yaşadığını, sakatlığın niteliğini tıbbi tetkiklerin daha net belirleyeceğini açıkladı.

Fransa Futbol Federasyonu ise Mbappé'nin tendonunda sakatlık bulunduğunu ve bunun milli araya kalan süre boyunca kendisini milli takımdan yoksun bırakacağını duyurdu.

Böylece Fransa'nın kaptanı, cuma günü Stade de France'ta oynanması planlanan İtalya maçında forma giyemeyecek; ayrıca milli takımın Belçika'ya yapacağı yolculukta ve takip eden pazartesi günü Belçika Milli Takımı ile oynayacağı maçta da yer almayacak.

Fransa Federasyonu, Mbappé'ye acil şifalar dileyerek en kısa sürede sahalara dönmesini umduğunu belirtti.