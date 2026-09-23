Zidane, Mbappe, Dembele ve Olise'nin mevkilerini değiştiriyor

Zinedine Zidane, Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak ilk maçına önümüzdeki cuma akşamı, UEFA Uluslar Ligi'nin açılış haftasında Türkiye ile karşılaşarak çıkacak.

"Zizou"nun, eski teknik direktör Didier Deschamps'ın son dönemindeki tarzından farklı olarak (4-3-3) diziliminden yararlanması bekleniyor.

Fransız "L'Equipe" gazetesinin aktardığına göre Zidane, dün salı akşamından bu yana Clairefontaine kampında niyetini gizlemedi; bugün çarşamba günkü antrenman da aynı yönü güçlendirdi. Kylian Mbappé sol kanatta, Ousmane Dembélé net santrfor pozisyonunda ve Michael Olise sağ kanatta konumlandı.

Orta sahada ise Manu Koné'nin ön libero pozisyonunda, Adrien Rabiot ve Rayan Cherki'nin ise bağlantı oyuncuları olarak sahaya çıkması muhtemel görünüyor.

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Dün salı günü gerçekleştirilen neredeyse eksiksiz ilk toplu antrenmanda, Mbappé soğuk algınlığı nedeniyle yoktu ve ne öğle yemeğine ne de antrenmana katıldı; ancak Türkiye maçından önce toparlanacağı düşünülüyor.

"L'Equipe", en net hücum tercihinin Dembélé'nin net santrfor, Mbappé'nin ise sol kanatta yer almasına dayandığını belirtti. Bu, Deschamps'ın son döneminde tercih ettiği (4-2-3-1) diziliminden bir değişim anlamına geliyor; Michael Olise ise oyun kurucu pozisyonuna yerleştiriliyor.

Bir diğer organizasyonel kararda ise Zidane, sahada olduğunda kaptanlık pazıbendini Mbappé'de bıraktı ve mevcut kadroda en fazla milli maça çıkan üç oyuncuyu yardımcı kaptan olarak belirledi: 67 maçla Dembélé, 66 maçla Rabiot ve 56 maçla Jules Koundé. Bu adım, Zidane'ın daha önce Real Madrid'de uyguladığı kıdem sistemini andırıyor.

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