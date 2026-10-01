Zidane itiraf etti: Materazzi'ye attığım kafadan ne gurur duyuyorum ne de pişmanım

Fransa Milli Takımı teknik direktörü Zinedine Zidane, 2006 Dünya Kupası finalinde Marco Materazzi'ye yaptığı meşhur kafa atma olayından dolayı herhangi bir pişmanlık duymadığını açıkladı.

Fransa Milli Takımı, yarın cuma günü UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü haftasında İtalya ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

France 24 ağı, Zidane'ın oyuncu olarak oynadığı son maçın uzatma dakikalarında kırmızı kart görmesine yol açan olayla ilgili sorulduğunda yaptığı açıklamaları yayımladı.

Fransa teknik direktörü, "O görüntüler, 2006'da yaşananları bana hatırlatmak için her zaman var olacak, çünkü sürekli gösteriliyorlar" dedi.

Beklenen karşılaşmaya ev sahipliği yapacak olan Stade de France'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Zidane, şunları ekledi: "Neyse ki bu, yaptığım tek şey değildi, daha güzel başka şeyler de vardı, bu yüzden daha çok olumlu yönleri düşünmeye çalışıyorum."

Materazzi ile o geceden bu yana, İtalya'nın penaltı atışlarıyla kazandığı Berlin'deki final maçından beri konuşmadığını belirten Zidane, "Pişmanlık duymuyorum, çünkü bu kariyerimin bir parçasıydı" diye devam etti.

Zidane, "2006'da teknik direktör olacağımı bilmiyordum. Her şeyin sonu olduğunu düşünüyordum, bu yüzden benim için çok zordu" dedi.

Sözlerinin devamında, "Yaşananlardan gurur duymuyorum. Bunu defalarca söyledim, ama bu kariyerimin bir parçası; sadece harika şeyler yapamazsınız" diye vurguladı.

54 yaşındaki Zidane, 14 yıl boyunca görevi üstlendikten sonra ayrılan eski milli takım arkadaşı Didier Deschamps'ın yerine, geçen temmuz ayının sonlarında Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü üstlendi.

Eski Real Madrid teknik direktörü, Fransa Milli Takımı ile ilk iki maçını deplasmanda oynadı; UEFA Uluslar Ligi kapsamında Türkiye'de 1-0, Belçika'da ise yine aynı sonuçla galip geldi.

Başkent Paris'in kuzeyinde yer alan milli statta yaklaşık 80 bin seyirci kapasiteli tamamen dolu tribünler önünde oynanacak cuma günkü maç, Zidane'ın Fransız taraftarlar nezdinde hâlâ büyük bir sembolik yere sahip olduğu Stade de France'a dönüşü anlamına gelecek.

Zidane, "Çok duygusal bir an olacak" dedi; nitekim oyuncu olarak Stade de France'taki son görünümü 2006'da Meksika'ya karşı oynanan bir hazırlık maçındaydı.



