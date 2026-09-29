Zidane, İtalya maçı öncesi Fransa'nın yıldızlarını ödüllendiriyor

Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü Zinedine Zidane, dün pazartesi günü UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftasında Belçika deplasmanında alınan değerli 1-0'lık galibiyetin ardından oyuncularını ödüllendirmeye karar verdi.

Karşılaşmanın tek golü, 88. dakikada oyuna sonradan giren Michael Olise'den geldi ve bu gol Zidane'ın kenarda çılgınca sevinmesine neden oldu.

Fransa Milli Takımı, ilk haftada Türkiye karşısında alınan 1-0'lık galibiyetin ardından 6 puanla grubunun lideri konumuna yükseldi.

Fransa Milli Takımı, turnuvanın üçüncü haftasında önümüzdeki cuma günü "Stade de France" sahasında İtalya ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

"Foot Mercato" ağının aktardığına göre Zidane, İtalya'yı ağırlamadan üç gün önce oyuncularına bir gün izin vermeye karar verdi.

Fransa Milli Takımı'nın, turnuvanın dördüncü haftasında önümüzdeki 5 Ekim'de Belçika'yı yeniden ağırlayacağı belirtiliyor.



