Fransa Milli Takımı teknik direktörü Zinedine Zidane, UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının son maçında Türkiye karşısında kazanılan 2-1'lik galibiyette oyuncusu Kylian Mbappe'nin performansı hakkında konuştu.

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Fransa Milli Takımı, A Grubu'nu 13 puanla lider tamamlayarak çeyrek final biletini kaptı. Türkiye ise grubun sonuncusu olarak puansız bir şekilde turnuvaya veda etti.

The Touchline ağı, Zidane'ın basın toplantısındaki açıklamalarını yayımladı. Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü şunları söyledi: "Hedefimiz tur atlamaktı ve bunu tam anlamıyla başardık. Görev tamamlandı."

Zidane sözlerini şöyle sürdürdü: "Kylian Mbappe'nin bugünkü performansından son derece memnundum. Takım ruhuyla oynadı ve bencil davranmadı, iki ya da üç gol atmayı hak ediyordu."

Zidane şu noktaya dikkat çekti: "Mbappe kendisi için fırsatlar yarattı ve topsuz alanda ortaya koyduğu oyun çok hoşuma gitti."

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Şöyle açıkladı: "Sahada görmek istediğimi göremediğimde bir miktar hayal kırıklığı hissetmemiz doğaldır, özellikle de baskı konusunda. Onların oynamasına izin veriyorduk. Hiç iyi değildik, her şeyde hata yaptık. Memnun değildim."

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Aynı zamanda Foot Mercato sitesi, teknik direktör Zidane'ın çeyrek finalde İspanya ile karşılaşma ihtimaliyle ilgili yanıtını yayımladı.

Grubunu İngiltere'nin ardından tamamlayan İspanya ile karşılaşma yeniden gündeme gelebilir. Ayrıca Fransa Milli Takımı, pazartesi akşamı oynanacak maçların sonuçlarına göre Danimarka, Yunanistan ya da Almanya ile, bunların yanı sıra başka milli takımlarla da karşı karşıya gelebilir.

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Zinedine Zidane'a, iyi tanıdığı ve hâlâ ikamet ettiği bir ülke olan İspanya ile yeniden karşılaşma ihtimali sorulduğunda, Fransız teknik direktör bu olasılığa girmek ya da bu konudaki tutumunu açıklamak istemedi.

Teknik direktör şu sözlerle yanıt verdi: "Karşılaşacağımız takımı göreceğiz. Biraz dinleneceğiz ve bu konuyu daha sonra düşüneceğiz. Mart ayında ne olacağını göreceğiz."