Real Madrid'in Atletico Madrid karşısında aldığı yenilgi, başkent derbisinde yaşanan acı bir düşüşten ibaret değildi; takım içinde giderek daha güçlü şekilde kendini hissettiren taktiksel bir sorunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bu sorunun en dikkat çekici başlığı ise şuydu: "Kylian Mbappe ile Vinicius Junior arasındaki örtüşme".

Real Madrid, Wanda Metropolitano Stadı'nda Atletico'ya 2-1 mağlup oldu. Takımın performansına dair pek çok soru işareti yaratan bu maçta, hücumdaki iki yıldızı Vinicius ve Mbappe, boşlukları bulmakta ve tehlike yaratmakta belirgin bir zorluk yaşayarak adeta sahadan silindi.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, oyuncuların derbi boyunca yaptıkları hareketleri gösteren harita, aynı sorunun devam ettiğini açıkça ortaya koydu. Vinicius temel olarak sol kanatta hareket etti ve sık sık içeriye, derinlere girme eğilimi gösterdi. Mbappe ise Mourinho'nun 4-2-3-1 dizilişi içinde net bir santrfor olarak maça başlasa da, o da sol cepheye doğru çokça hareket etti.

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Sonuç ise gayet açıktı: "Oyuncuların neredeyse aynı boşluklarda bulunması, her ikisinin de verimliliğini azalttı ve Real Madrid'in hücum çeşitliliğini zayıflattı".

Sorun derbi maçıyla ortaya çıkmış değil; Mbappe'nin Real Madrid'de bulunduğu döneme kadar uzanıyor. Zira birden fazla kez, iki yıldızdan birinin parlamasının diğerinin aleyhine olduğu görüldü.

"Marca"ya göre bu senaryo, dört farklı teknik direktörün yönetiminde tekrarlandı: Carlo Ancelotti, Xabi Alonso, Arbeloa ve Jose Mourinho. Ancak oyuncuların yeteneklerinin en iyi şekilde kullanılmasını garanti edecek kesin bir çözüm bir türlü ortaya çıkmadı.

Derbide felaket rakamlar

Mesele yalnızca hareket haritasıyla sınırlı kalmadı; Real Madrid, Atletico karşısında hücumda dikkat çekecek şekilde zorlandı.

Takım maçı yalnızca 0,32 beklenen gol (xG) ortalamasıyla tamamladı. "Opta" verilerine göre bu, Şubat 2015'ten bu yana La Liga'da bir maçta kaydettiği en düşük ortalama oldu.

Mbappe maç boyunca yalnızca bir isabetli olmayan bir şut çekerken, Vinicius yalnızca iki deneme yaptı ve ardından Mourinho, 54. dakikada onu oyundan almaya karar verdi.

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Fransa Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Zinedine Zidane'ın, Real Madrid'in golcüsünün sol kanatta oynadığında sergilediği yeteneklere hayranlık duyduğunu ima etmesinin ardından, Mbappe'nin Fransa Milli Takımı'ndaki mevkisine dair tartışmaların yeniden gündeme gelmesiyle durumun hassasiyeti artıyor.

Aralarında "RMC Sport"un da bulunduğu Fransız kaynakları, Zidane'ın Mbappe ile hâlihazırda iletişime geçtiğini ve ona Fransa Milli Takımı'nda bu mevkide kendisine güveneceğini bildirdiğini aktardı.

Böylece Real Madrid, eski ama sürekli yenilenen bir çıkmazla karşı karşıya kalıyor: "Birinin varlığı diğerinin önünde bir engele dönüşmeden, Mbappe ile Vinicius nasıl bir arada oynatılabilir?"

Derbideki düşüş ve hücum veriminin gerilemesinin ardından, top artık Mourinho'nun sahasında görünüyor. Bu ikiliye hareket özgürlüğü tanıyacak, ancak bu özgürlüğün birinin etkisini ortadan kaldırmasına yol açmayacak bir taktiksel formül bulması gerekiyor.