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Zidane'ın ilk resmi kadrosu: Dikkat çeken değişiklikler

Türkiye - Fransa
Türkiye
Fransa
UEFA Nations League A
Türkiye
Fransa

Türkiye maçı sırasında

Zinédine Zidane, Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. "Horozlar", cuma akşamı UEFA Uluslar Ligi'ndeki yolculuğunun açılışında Türkiye'ye konuk olacak. Futbolu bırakmasının ardından yaklaşık 20 yıl sonra sahnenin ön planına dönen teknik adamın ilk kez boy göstermesi büyük bir merakla bekleniyor.

Zidane, ilk görevine kadro düzeyinde dikkat çeken birtakım kararlarla başlıyor. Konu, dörtlü bir savunma hattına güveniyor; hatta Koundé, Upamecano, Lacroix ve Truffert yer alıyor. Truffert, Fransa Milli Takımı'nda ilk kez ilk 11'de sahaya çıkacak.

Orta sahada ise Fransa Milli Takımı, Charki, Koné ve Rabiot'ya güveniyor; Olise, Dembélé ve Mbappé üçlüsü ise 4-3-3'e yakın bir dizilişte ileri hattı yönetiyor.

Diğer tarafta Türkiye Milli Takımı, kalede Çakır'ın yer aldığı beklenen bir kadroyla maça çıkıyor. Önünde Çelik, Demiral, Bardakcı ve Kadıoğlu bulunurken, orta sahanın önünde ise Özcan ve Yüksek görev alıyor.

Türkiye'nin hücumunu ise 4-2-3-1 oyun düzeni içinde forvet oyuncusu Yılmaz'ın arkasında Arda Güler, Kökçü ve Uzun üçlüsü yönetiyor.

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