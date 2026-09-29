Fransız basınından çıkan haberler, Zinedine Zidane'ın Fransa Milli Takımı'nın başına geçtiği andan itibaren aldığı maaşın ayrıntılarını ortaya koydu. Sözleşme, gelirinin hesaplanma yöntemi ve büyük turnuvalara bağlı primlerle ilgili bir sürpriz de barındırıyor.

Fransız basınından çıkan haberler, Zinedine Zidane'ın Fransa Milli Takımı'nın başına geçtiği andan itibaren aldığı maaşın ayrıntılarını ortaya koydu. Sözleşme, gelirinin hesaplanma yöntemi ve büyük turnuvalara bağlı primlerle ilgili bir sürpriz de barındırıyor.

"Foot Mercato" sitesi, "L'Équipe" gazetesine dayandırdığı haberinde şunları aktardı: "Zidane vergiler öncesi aylık 300 bin euro alıyor; bu, Fransız teknik direktörün maaşına ilişkin daha önce dile getirilen yüksek rakamlara rağmen, neredeyse Didier Deschamps'ın aldığı maaşın aynısı."

Zidane'ın sözleşmesindeki özellik ise selefinin uluslararası maçların ardından aldığı görüntü hakları primlerinden vazgeçmiş olması. Bu da, Adidas başta olmak üzere bir dizi markayla reklam sözleşmeleri bulunmasına rağmen, ona Fransa Milli Takımı'nın ticari ortaklarıyla ilgili bazı kısıtlamalardan kaçınma imkânı tanıyor.

Buna karşılık Fransa Futbol Federasyonu, başta Dünya Kupası ve Avrupa Uluslar Şampiyonası olmak üzere büyük turnuvalar sırasında daha yüksek primler içeren bir sistem oluşturdu. Böylece Zidane'ın gelirindeki olası artışın büyük bölümü, milli takımın bu turnuvalarda elde edeceği başarıya bağlı hale geldi.

Dolayısıyla Zidane'ın sözleşmesi, sabit bir aylık maaşa dayanıyor gibi görünüyor; ancak Fransa'nın büyük turnuvalarda güçlü sonuçlar elde etmesi halinde gelirinin belirgin şekilde artması mümkün.







