Zidane, Fransa'nın kadrosunda değişiklikler yapmayı planlıyor

Fransa Milli Takımı, cuma akşamı Türkiye'yi 1-0 mağlup ederek Zinedine Zidane'ın Horozlar'ın teknik heyetinin başında yönettiği ilk maçtan galibiyetle ayrıldı.

Foot Mercato sitesinin haberine göre Fransa Milli Takımı kafilesi, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçını öbür gün pazartesi Belçika karşısında oynamak üzere hazırlanmak için bugün cumartesi Belçika'ya ulaştı.

Teknik direktör Zinedine Zidane, Belçika maçında Horozlar'ın kadrosunda iki yeni değişikliğe gidebilir.

L'Équipe gazetesine göre Türkiye karşısında yedek kulübesinde kalan Andy Diouf, ikinci milli maçında iyi bir performans sergileyen Adrien Truffert'in yerine sol bek mevkiinde ilk 11'de oynama fırsatı bulabilir.

Orta sahada ise Lucas Da Cunha da forma giyme fırsatı bulabilir; büyük ihtimalle defansif orta saha mevkiinde görev alacak.

Zinedine Zidane'ın oyuncuları arasında oyun dakikalarını paylaştırma eğilimi göz önüne alındığında, iki oyuncunun maç sırasında ilk milli maçlarında yedek olarak sahaya çıkma ihtimali de dışlanmıyor.