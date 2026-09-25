Zinedine Zidane, Fransa'nın teknik direktörlüğünde çıktığı ilk maçında ev sahibi Türkiye'yi 1-0 mağlup ederek (1-0) Fransa adına tarihi bir kaderi tersine çevirdi. İki takımı cuma akşamı karşı karşıya getiren maç, UEFA Uluslar Ligi'nin ilk hafta müsabakaları kapsamında oynandı.

Bu galibiyetle Zidane, Aimé Jacquet'ten bu yana ilk maçında galibiyet elde eden ilk Fransa milli takımı teknik direktörü oldu. Jacquet, 16 Şubat 1994'te Napoli'de İtalya'yı 1-0 (1-0) mağlup ederken, golü Zizou'nun eski takım arkadaşı Youri Djorkaeff kaydetmişti.

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Fransız "L'Équipe" gazetesine göre, Jacquet'in Fransa milli takımıyla göreve başlamasından Zidane'ın gelişine kadar, Fransa'nın başına 5 teknik direktör geçti ve hiçbiri ilk maçında galibiyet elde edemedi.

Roger Lemerre 1998'de Avusturya ile 2-2 berabere kaldı, Jacques Santini 2002'de Tunus ile 1-1 berabere kaldı ve Raymond Domenech de 2004'te Bosna-Hersek ile aynı sonucu aldı.

Laurent Blanc ise 2010'da ilk maçını Norveç karşısında 2-1 kaybetti, ardından Didier Deschamps 2012'de Fransa milli takımıyla ilk kez sahaya çıktığı maçta Uruguay ile golsüz berabere kaldı.

Zidane'ın başlangıcı ise özel bir tesadüf taşıyor; çünkü ona bir oyuncu olarak ilk milli takım çıkışını yaşatan teknik direktör de Jacquet'ti. Zidane, Ağustos 1994'te Çekya karşısında sahaya çıkmıştı.







