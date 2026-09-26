Fransa Milli Takımı forması altındaki son çıkışının üzerinden 20 yıl geçtikten sonra Zinedine Zidane, Horoz'un atmosferini yeniden yaşamak için geri döndü; ancak bu kez teknik direktör koltuğundan. Türkiye karşılaşması öncesinde herkes Fransız milli marşı "La Marseillaise"in başlaması için hazırlanırken, Zidane marşın başlangıcında yer almadı ve bu, dikkat çeken bir sahneye dönüştü.

Zidane, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bunun nedeninin protokolün beklenenden daha hızlı ilerlemesine dayandığını açıklayarak şunları söyledi: "Ne yazık ki evet. Protokol beklenenden daha hızlıydı ve çıkışta biraz gecikttim. Baştan itibaren orada olmayı tercih ederdim."

Horoz'un karşılıksız bir golle kazandığı Türkiye-Fransa karşılaşması, Zidane'ın Fransa Milli Takımı teknik ekibinin başındaki ilk maçı oldu ve böylece 2006 Dünya Kupası finalinde İtalya karşısında oynadığı maçtan bu yana, yirmi yıl süren bir aranın ardından milli takım atmosferine geri döndü.

Zidane'ın galibiyeti yalnızca Fransa ile teknik direktörlük kariyerinin başarılı bir başlangıcı olmakla kalmadı, aynı zamanda tarihi bir anlam da taşıdı; zira Zidane, Aimé Jacquet'ten bu yana ilk maçında galibiyet elde eden ilk Fransa Milli Takımı teknik direktörü oldu.









Jacquet, Horoz'un başındaki görevine 16 Şubat 1994 tarihinde Napoli'de İtalya'yı 1-0 mağlup ederek başlamış, golü Youri Djorkaeff kaydetmişti.

Jacquet döneminin başlangıcından Zidane'ın gelişine kadar Fransa Milli Takımı'nın başına beş teknik direktör geçti; ancak hiçbiri ilk maçında galibiyet elde etmeyi başaramadı. Ta ki Zidane, Türkiye karşısında kazandığı değerli galibiyetle bu seriyi kırana dek.