Zinedine Zidane, bugün cuma günü, Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak ilk kadrosunu açıkladı. UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı 4 maça hazırlanan Fransa, Didier Deschamps'ın 14 yıl süren döneminin ardından Zidane'ın liderliğinde yeni bir çağa başlıyor.

Kadroda A Milli Takım için 5 yeni isim yer aldı: Guillaume Restes, Jérémy Jacquet, Lucas Da Cunha, Andy Diouf ve Estéban Lepaul.

Zidane, William Saliba'nın sakatlığı nedeniyle yokluğuna ve Aurélien Tchouaméni'nin tam olarak iyileşmemesine rağmen milli takımın bazı temel isimlerini korudu.

Kadroda Dayot Upamecano, Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé, Adrien Rabiot, Désiré Doué ve Bradley Barcola yer aldı.

Fransa Milli Takımı, 25 ve 28 Eylül tarihlerinde deplasmanda Türkiye ve Belçika ile karşılaşacak, ardından 2 Ekim'de Stade de France'ta İtalya'yı ağırlayacak, 3 gün sonra ise Belçika ile karşı karşıya gelecek.

Zidane ayrıca Warren Zaïre-Emery, Rayan Cherki, Ibrahima Konaté ve Manu Koné'yi de kadroya çağırdı.

Jérémy Jacquet, Liverpool ile güçlü bir başlangıç yapmasının ardından ilk kez kadroya girdi; Toulouse kalecisi Guillaume Restes ise Brice Samba'nın yerine listeye dahil oldu.

Adrien Truffert, 5 yıl süren aranın ardından milli takıma dönerken, Lucas Digne ve Hernandez kardeşler kadroda yer almadı.

Zidane, Inter Milan ile iyi bir başlangıç yapmasının ardından savunmayı güçlendirmek için Andy Diouf'u çağırdı; Eduardo Camavinga da milli takım saflarına geri döndü.

Zidane, Inter Milan ile iyi bir başlangıç yapmasının ardından savunmayı güçlendirmek için Andy Diouf'u çağırdı; Eduardo Camavinga da milli takım saflarına geri döndü.

Fransa'nın tam kadrosu:

Kaleciler: Mike Maignan, Robin Risser, Guillaume Restes.

Savunma: Dayot Upamecano, Jules Koundé, Ibrahima Konaté, Jérémy Jacquet, Andy Diouf, Pierre Kalulu, Maxence Lacroix ve Adrien Truffert.

Orta saha: Adrien Rabiot, Manu Koné, Warren Zaïre-Emery, Eduardo Camavinga, Rayan Cherki ve Lucas Da Cunha.

Hücum: Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué, Bradley Barcola ve Estéban Lepaul.