Fransa Millî Takımı'nın yeni teknik direktörü Zinédine Zidane, göreve gelmesinden bu yana verdiği ilk önemli kararlardan birinde, millî takım formasını giyme kıdemine göre 4 oyuncu seçerek "Horozlar"ın kaptanlık sıralamasını belirledi.

Beklendiği gibi Kylian Mbappé kaptanlık pazubandını korurken, Ousmane Dembélé kaptan yardımcısı, Adrien Rabiot üçüncü sırada, Jules Koundé ise kaptanlık sıralamasında dördüncü sırada yer aldı. Bu bilgiler Fransız RMC tarafından yayımlandı.

Dörtlünün seçimi temel olarak millî takımdaki maç sayısına dayanıyor. Mbappé Fransa Millî Takımı ile 106 maça çıkarken, bu rakam Dembélé'de 67, Rabiot'da 66 ve Koundé'de 56.

Real Madrid kuralı

Fransa Millî Takımı'nın eski teknik direktörü Didier Deschamps, 2023 yılında kaptan olarak atadığı Mbappé'de kaptanlık pazubandını korumuş, ancak diğer kaptanlar için sabit ve net bir sıralama belirlememişti.

Mbappé'nin yokluğunda ya da maçlardan çıktığı anlarda kaptanlık pazubandını Mike Maignan, İbrahima Konaté, Aurélien Tchouaméni, N'Golo Kanté ve Lucas Digne aralarında belirli ve sabit bir sıralama olmaksızın taşımıştı.

Zidane'ın kararı aynı zamanda geleneksel olarak İspanyol futboluyla, özellikle de Real Madrid ile ilişkilendirilen bir ilkeyi de yansıtıyor. Bu ilkede soyunma odasındaki kıdem, takım kaptanlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Fransız teknik direktör, Kraliyet kulübündeki uzun tecrübesi sayesinde bu kuralı çok iyi biliyor.

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Millî takıma katılmadan önce Mbappé ile özel görüşme

RMC, Zidane'ın Fransa Millî Takımı ile ilk kampına başlamadan önce Mbappé ile bir görüşme yaptığını ve bu görüşmede oyuncunun sahadaki mevkisi de dâhil olmak üzere birçok konuyu ele aldıklarını açıklamıştı.

Fransa Millî Takımı'nın kaptanı, Zidane döneminde kaptanlık pazubandını koruyacağını önceden biliyordu; zira yeni teknik direktör, grup içinde net temeller oluşturmak ve oyuncularının rollerini en baştan belirlemek istiyordu.

Dört kaptanın seçimi, Zidane döneminin en dikkat çekici ilk kararlarından biri olarak öne çıkıyor. Mbappé piramidin tepesinde yer almaya devam ederken, Dembélé kaptan yardımcılığı görevini üstleniyor; ardından kaptanlık sıralamasının geri kalanında Rabiot ve Koundé geliyor.

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